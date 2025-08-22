US Open 2025: El tenista Italiano Jannik Sinner se recupera del virus y vuelve a los entrenamientos

El número uno mundial se probará durante dos horas con el argentino Comesaña.

Jannik Sinner está de vuelta. Después de tomarse dos días de descanso, y borrarse del torneo mixto del US Open por el virus que le obligó a abandonar disputados cinco juegos de la final de Cincinnati, el italiano regresa este jueves a los entrenamientos en las pistas de Nueva York.

Será este mediodía, en la ciudad de los rascacielos, cuando Sinner tiene previsto vestirse de corto para practicar por espacio de dos horas con el argentino Francisco Comesaña.

El número 1 mundial saltará a la central Arthur Ashe inmediatamente después de Carlos Alcaraz. La organización concede un tiempo máximo de una hora en la cancha principal y por eso Jannik tiene reservada antes otra superficie anexa a la instalación por espacio de 60 minutos.

La carrera por el primer puesto

Sinner es el vigente campeón del US Open y por ello no podrá sumar puntos. Alcaraz, su más directo rival, depende de sí mismo para arrebatarle el cetro ATP. Eso pasará si se corona por segunda vez en el Abierto. Ya lo hizo antes en la edición de 2022.

Hender «Vivo» González

Con información de Marca