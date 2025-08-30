US Open 2025: El tenista Español Carlos Alcaraz se impone al Italiano Luciano Darderi en tres sets y avanzó octavos de final

El español sufrió una molestia en su rodilla derecha, pero no fue impedimento para avanzar a 8vos arrollando al italiano Luciano Darderi por 6-2, 6-4 y 6-0.

Carlos Alcaraz sigue dominante sobre las canchas del US Open 2025. Ahora, en tercera ronda, superó al italiano, número 32 del mundo, Luciano Darderi por un aparente cómodo 6-2, 6-4 y 6-0, pero con dolores en la rodilla derecha.

El español, número dos el mundo, tenía un paso arrollador durante el partido hasta las molestias. Tenía una ventaja de un set y un quiebre tras ganar 10 de los primeros 14 juegos en el estadio Arthur Ashe, cuando un paso torpe al ejecutar un golpe de derecha le provocó un problema.

Después, sufrió su primer quiebre de servicio en el torneo, luego pidió una pausa médica y un fisioterapeuta le masajeó la pierna. El inconveniente se solucionó y Alcaraz dominó el resto del partido, sin ceder ningún juego, y llevarse la victoria para meterse en Octavos de Final.

Aparte del problema, del que el español señaló no preocuparle, aunque hablará con su equipo al respecto, su juego estuvo impecable y cerca de la perfección en la hora (1) y 44 minutos que duró el compromiso de este viernes.

El número dos del mundo entregó 31 tiros ganadores por solo 12 errores no forzados y ganó 70 de los 105 puntos que duraron cuatro tiros o menos.

De esta manera, Carlos Alcaraz, que se enfrentará a Arthur Rinderknech -75 en el ranking ATP- en cuarta ronda, mejoró su récord de Grand Slam a 80-13. Solo Boris Becker, Bjorn Borg y Rafael Nadal eran uno o dos meses más jóvenes cuando consiguieron su 80.ª victoria en un major.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder