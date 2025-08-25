US Open 2025: El Serbio Novak Djokovic vence al Estadounidense Learner Tien en tres sets

El tenista serbio logró avanzar de la primera ronda tras superar por marcador de 6-1, 7-6(3) y 6-2.

El serbio Novak Djokovic derrotó este domingo al estadounidense Learner Tien en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, un estreno que dejó al descubierto su falta de ritmo.

Djokovic, actual número 7 del ranking ATP, superó a Tien (50) por 6-1, 7-6(3) y 6-2 en una dos horas y 25 minutos.

El serbio disputaba su primer partido desde que cayó eliminado el pasado 11 de julio en semifinales de Wimbledon a manos del italiano Jannik Sinner.

Djokovic, de 38 años y ganador de 24 ‘grandes’, incluidos cuatro en Nueva York, anunció hace unos días que ya no tiene intención de competir en torneos que no sean ‘grand slam’.

Hoy, el serbio abrumó a Tien en el primer set, sobre todo después de que con 2-0 y sirviendo el juez de silla le dio una advertencia por el tiempo que se estaba demorando en sacar.

Djokovic prácticamente no perdió puntos para llevarse ese set por 6-1.

El segundo set fue otra historia. Tien, de 19 años -la mitad que Djokovic-, apostó por restar desde el fondo de la pista y por peloteos largos, que agotaron al serbio, con evidentes problemas físicos.

Djokovic logró llevar la manga hasta el ‘tie-break’, que se apuntó por 7-3.

Tras la disputa de ese segundo set, el serbio necesitó asistencia médica y del fisioterapeuta.

Tien abrió el tercer set con un ‘break’ que, unido a los problemas físicos de Djokovic, hacía presagiar una larga noche. Pero el serbio reaccionó de inmediato, recuperó el quiebre en el juego siguiente y encadenó cinco seguidos para cerrar la manga por 6-2.

«Creo que la clave para mí fue mantener la calma en el segundo set y poder cerrarlo en el ‘tie-break’. A partir de ahí empecé a sentirme un poco mejor y terminé el partido de buena manera», dijo Djokovic en declaraciones a pie de pista al terminar el duelo.

«Ojalá tuviera la edad de Learner Tien, pero eso ya no es posible», bromeó el serbio.

En segunda ronda, Djokovic se medirá al estadounidense Zachary Svajda, número 145 del mundo.

Esta es la participación número 19 de Djokovic en el Abierto de Estados Unidos, con cuatro títulos, diez finales y la tercera ronda como peor resultado.

El Abierto de Estados Unidos, último ‘grand slam’ del año, comenzó este domingo y se jugará hasta el 6 (final femenina) y 7 (masculina) de septiembre en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder