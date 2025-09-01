US Open 2025: El Serbio Novak Djokovic vence al Alemán Jan-Lennard Struff con molestias en tres sets y avanzó a cuartos de final

El tenista serbio logró superar al alemán Jan-Lennard Struff por 6-3, 6-3 y 6-2.

El serbio Novak Djokovic derrotó este domingo al alemán Jan-Lennard Struff y avanzó a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, pese a los problemas físicos que le obligaron a recibir asistencia del fisioterapeuta en dos ocasiones.

Djokovic, ganador de 24 ‘Grand Slam’ y actual número 7 del mundo, se deshizo de Struff (número 144) por 6-3, 6-3 y 6-2 en una hora y 49 minutos. En cuartos de final, el serbio se enfrentará al estadounidense Taylor Fritz, 4 del mundo.

El rival de Djokovic este domingo, Struff, había llegado a octavos de Nueva York por primera vez en su carrera proveniente de las rondas de clasificación previas.

Struff llegaba lanzado tras tumbar al danés Holger Rune (número 11) y al estadounidense Francis Tiafoe (número 17) en segunda y tercera ronda, pero Djokovic, con el que había perdido sus siete duelos previos, volvió a ser demasiado para el alemán.

El estado físico de Djokovic, sin embargo, despertó preocupación después de que el serbio solicitara asistencia del fisioterapeuta por molestias en el cuello y el hombro, y más tarde también en el brazo.

Esas molestias físicas no supusieron un problema para Djokovic a la hora de resolver el partido. El serbio se puso 4-0 en el primer set, que se terminó llevando por 6-3; repitiendo resultado en el segundo set, en el que se apuntó los últimos cuatro juegos.

Djokovic ganó siete juegos seguidos entre los últimos cuatro del segundo cuarto y los tres primeros del tercero. El serbio conservó la ventaja de ese 3-0 inicial para cerrar el set 6-2.

El serbio valoró en declaraciones a pie de pista su efectividad al servicio esta noche: un 65 % de primeros saques y un 79 % de puntos ganados con ese golpe.

«Eso me hace la vida más fácil en la pista. Quizás no necesito esforzarme de más o trabajar innecesariamente más de lo que debo. Así que trato de utilizar el cuadro de saque con la mayor precisión y eficacia posible», dijo.

Entre Djokovic (38 años) y Struff (35), protagonizaron la eliminatoria de octavos de final con mayor edad combinada en la historia del Abierto de Estados Unidos.

Fue la victoria número 94 de Djokovic en Flushing Meadows, en sus 19 participaciones. Solo Jimmy Connors, con 98, tiene más.

El serbio también habló sobre lo que significa jugar una noche más en el Arthur Ashe Stadium: «No sé cuántas más oportunidades voy a tener, así que, obviamente, cada una es muy especial».

Djokovic va en busca de su ‘Grand Slam’ número 25 para convertirse en el tenista con más ‘grandes’ de la historia, un honor que ahora comparte con la australiana Margaret Court.

