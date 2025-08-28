US Open 2025: El Serbio Novak Djokovic sufrió de más para avanzar de ronda ante el local Zachary Svaida

El serbio avanzó a tercera ronda al vencer al estadounidense Svajda e igualó el registro de triunfos de Federer en cancha dura.

A Novak Djokovic se le complicó más de la cuenta en la segunda ronda del US Open, pero logró superar a un difícil local, Zachary Svajda, por parciales de 6-7, 6-3, 6-3, 6-1 para avanzar a tercera ronda, donde espera rival.

Leer También: MLB: Momento en el que se vacían las bancas en el juego de Bravos y Marlins tras pelotazo al Abusador Ronald Acuña Jr. (+Videos)

Al múltiple campeón de Grand Slam se le complicó el partido por varios momentos. El servio se vio muy limitado a nivel físico, al punto de que no parecería tener oportunidad ante un top mundial (aunque ya haya demostrado en varias ocasiones lo contrario), aunque pudo aprovechar que su oponente, nada acostumbrado a un ritmo de juego tan alto, bajó el nivel y lo pudo capitalizar.

El ex número uno del mundo perdió primer set, superado físicamente por el estadounidense tras los puntos largos y los minutos en cancha, casi obligándolo a rogar por el descanso. Así continuó gran parte del segundo set, hasta que, casi en la mitad del mismo, Svajda comenzó a sentir el cansancio y Djokovic consiguió reponerse e imponer condiciones.

En el tercero, el local volvió a sentirse a plenitud y el serbio volvió a meterse en problemas, pero en ese punto, cuando debía apretar para intentar imponerse a un ganador de GS, recayó de sus males y hasta pidió atención médica en el descanso por los calambres.

Djokovic hilvanó seis juegos seguidos entre el tercero y el cuarto set para ponerse a tiro del partido, ganándolo con solvencia en el final y consiguiendo su triunfo 191 en Grand Slam de pista dura e igualar a Roger Federer.

Ahora, espera rival en tercera ronda del US Open, donde se verá las caras con el ganador del duelo entre Cameron Norrie y Francisco Comesaña.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder