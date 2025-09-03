US Open 2025: El Español Carlos Alcaraz avanzó a la semifinal luego de vencer al Checo Jiri Lenecka en tres sets

El español, ganador ante Lehecka (6-4, 6-2 y 6-4), espera por Taylor Fritz o Novak Djokovic, en su novena semifinal de un Major.

Carlos Alcaraz consiguió avanzar a la semifinal del abierto de Estados Unidos (US Open), luego de vencer con relativa comodidad al checo, Jiri Lehecka, en casi dos horas de juego (1:56) por parciales de 6-4, 6-2 y 6-4.

El español que, por ahora, sigue siendo segundo cabeza de serie, se impuso a su rival en Cuartos de Final el martes con algunos tiros espectaculares y animando a la afición en el Estadio Arthur Ashe mientras se acercaba a la clasificación. Una clasificación que representa su primera semifinal en pista dura de un major desde que ganó su primer título de Grand Slam en el US Open en 2023.

Carlos Alcaraz apenas tiene 22 años y jugará su novena semifinal de un major, desde su debut profesional en 2018. Quedando a una de igualar a otro español, Rafael Nadal, como el tenista que más semifinales ha jugado antes de cumplir los 23 años, edad a la que el murciano llegará el 5 de mayo de 2026.

El próximo rival del español saldrá, nada más y nada menos, del cruce entre Taylor Fritz y Novak Djokovic. Al estadounidense lo eliminó en semifinales de Wimbledon 2025 por 6-4, 5-7, 6-3 y 7-6(6). El serbio, por su parte, lo eliminó del Abierto de Australia 2025 en cuartos de final.

Si Alcaraz consigue quedarse con el US Open, su segundo (2022), el tenista logrará superar a Jannik Sinner, contra quien perdió en la final de Wimbledon y venció en la final de Roland Garros, actual campeón de Flushing Meadows y que está en Cuartos, como el número uno en el Ranking ATP.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder