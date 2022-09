US OPEN 2022: El Español Martín Landaluce, campeón junior

El madrileño de 16 años, quinto favorito, venció en la final al segundo, el belga Bailly, y sucede en el palmarés del torneo a Daniel Rincón.

El tenis español está de moda en Nueva York. Poco después de que Martín de la Puente ganara la final de dobles en sillas de ruedas, con el francés Nicolas Peifer, su tocayo, Martín Landaluce, se proclamó campeón del cuadro júnior del US Open al vencer por 7-6, (3),5-7 y 6-2 en 2h14 Gilles Arnaud Bailly. El madrileño de 16 años, quinto favorito, ya había vencido al belga de 17, segundo cabeza de serie, en los octavos de Wimbledon, hace dos meses, y le superó de nuevo para suceder en el palmarés a Daniel Rincón (19 años), ganador en 2021.

Landaluce, que cuenta con una beca parcial de la Rafa Nadal Academy, a la que también pertenece Rincón, y comparte agente, Albert Molina, con el abulense y con Carlos Alcaraz, confirmó los pronósticos que le situaban como uno de los principales candidatos a hacerse con el título, ya que había sido semifinalista en Londres, y venía de ganar dos torneos ITF en la gira británica de hierba, después de llevarse otros tres en tierra esta temporada. Es el 16º campeón júnior español de Grand Slam, tercero en el US Open tras Javier Sánchez Vicario (1986) y Rincón.

“La verdad que confío bastante en mí. Me gustan estos retos, enfrentarme a cosas difíciles”, dice Martín, que se presenta en AS: “Empecé a jugar con tres añitos, en mi familia, todos jugaban al tenis, así que crecí viéndolos y es lo que me hizo coger esta pasión por el deporte. Desde pequeño ya fui entrenando con mi padre, que ha sido mi coach hasta hace pocos años, cuando entré en la Federación de Madrid, con Óscar Burrieza y con Esteban Carril, que es con quien estoy en Nueva York ahora. Hemos ido yendo a torneos desde los 10 años. Lo hice medianamente bien, fui cogiendo nivel, mejorando y aquí estoy”.

Seguidor de Zverev y Alcaraz

Landaluce se define como un tenista con “un estilo que es bastante agresivo”. “Me gusta estar dentro de la línea, ser yo el que manda, el que dirige el juego. Jugar rápido, hacer daño con pocos tiros. Desde hace años me he fijado bastante en Zverev, porque creo que tenemos un estilo de juego parecido, y desde que Alcaraz lo está rompiendo en todos lados, me he fijado en él, que encima me gusta mucho como persona, así que son dos buenos referentes”.

Martín tiene una planta impresionante para su edad, mide 1,91 metros, es muy rubio, hasta las cejas, y tiene los ojos azules. Parece extranjero, pero… “Mis padres son españoles y mi familia también, así que diría no sé de dónde me viene esa apariencia, la verdad”, bromea este vecino del barrio de “Tres Olivos, cerca de Montecarmelo y al lado de la Federación” donde entrena cuando no acude a Manacor en semanas sueltas. Ahora, este chaval, que disfruta “mucho” escuchando música “de todo tipo y de salir con los amigos y estar con la familia”, saborea su primer gran éxito y dará el salto a la profesionalidad el año que viene. Tiene futuro.

