El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió que unos 13 mil niños en Gaza padecieron desnutrición aguda que ponía en riesgo sus vidas, tras la declaración oficial de hambruna en el enclave bajo el nivel cinco de clasificación.

En declaraciones a Al Mayadeen, el subdirector interino de programas de emergencia de UNICEF, Samir al-Huwwari, afirmó el viernes que la crisis ya no se limitaba al acceso a alimentos, sino también a la falta de atención sanitaria adecuada.

Subrayó que garantizar el acceso a centros de nutrición y servicios médicos era esencial para salvar a miles de menores.

Al-Huwwari explicó que los limitados cargamentos de ayuda que entraron recientemente por Chipre no fueron suficientes, ya que solo permitieron tratar a unos mil niños durante un mes, mientras que las necesidades reales eran varias veces mayores.

El funcionario indicó que se requerían ayudas integrales que incluyeran alimentos, agua potable y atención médica básica, lo cual era imposible sin un alto el fuego total.

La ONU confirmó oficialmente la hambruna en la gobernación de Gaza, señalando que medio millón de personas enfrentaban un riesgo “catastrófico” de hambre.

En este marco, el comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, aseguró que “la hambruna ya se confirmó en la ciudad de Gaza”, tras meses de advertencias sin respuesta.

