Única mujer tripulante del avión secuestrado en Argentina abraza nuevamente a sus familiares￼￼

Después de dos meses, la única mujer tripulante del avión de Emtrasur, secuestrado en Argentina abrazó nuevamente a sus familiares, luego que estos llegaran al país suramericano. La información la dio a conocer el presidente de Conviasa, Ramón Celestino Velásquez Araguayán.

El también ministro para el Transporte informó que, así como ella, el resto de la tripulación se reencontró este jueves en Argentina con su familia, esto a través de un vuelo de Conviasa.

«Luego de 2 meses Victoria única mujer tripulante del avión secuestrado de Emtrasur, abrazó nuevamente a sus hijos, al igual que el resto de la tripulación quienes se reencontraron hoy con sus familias, gracias a un vuelo especial de Conviasa aerolínea revolucionaria de paz«, informó Velásquez Araguayán en Twitter.

Más temprano, el ministro de Transporte comunicó que por instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, se activó una misión especial para reencontrar a los tripulantes del avión secuestrado en Argentina con sus familiares.

«Nuestro gobierno humanista y socialista es solidario con quien lo necesita. Sigue la lucha por la liberación de la tripulación«, agregó el ministro.

El avión despegó a la 1:00 de la madrugada de este jueves desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar” y arribó al Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Bolivia, para hacer conexión hacia Buenos Aires.

Ante el secuestro del avión, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, acusó a la oposición política de querer mostrar «algo que no es» en el caso del avión venezolano retenido en el Aeropuerto Internacional Ezeiza. En ese sentido, reiteró que no existe ninguna irregularidad en relación al avión con tripulación iraní y venezolana. Sin embargo, aún no se realiza la liberación del mismo.

