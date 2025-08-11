​¡Una líbero segura! Karianlys regresa a la selección después de cinco años de ausencia

​Después de cinco años alejada de las canchas, la jugadora larense de voleibol, Karianlys Segura, regresó por todo lo alto a la Selección Nacional y lo hizo con el éxito bajo el brazo, logrando la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la pasada Copa Panamericana de Colima, México.

Leer también: El sabor de la resiliencia: Joven barquisimetano conquista paladares con sus pizzas artesanales



Karianlys, de 25 años, nacida en Cabudare, municipio Palavecino del estado Lara, es una de las figuras más reconocidas en el voleibol venezolano. A lo largo de su carrera que comenzó en el Club Cantaura, ha defendido los colores del país en diversas competencias internacionales, incluyendo Juegos Bolivarianos, Suramericanos, Centroamericanos y del Caribe, Copas Panamericanas, Campeonatos Mundiales y Preolímpicos. Sin embargo, su prometedora trayectoria se vio interrumpida por una artropatía de rodilla izquierda y una lesión del ligamento cruzado anterior, que la obligaron a someterse a una cirugía y a un largo proceso de rehabilitación.

«Han pasado 5 años desde la última vez que jugué, y solo hace tres meses no tenia ni la mínima intención de volver a jugar debido a mi lesión», publicó en sus redes la experimentadas jugadora, agregando: «Pero al volver a vestir la camiseta de Venezuela, se que no soy yo, es Cristo en mí. He aprendido que con mis propias fuerzas no lo iba a poder lograr, pero cuando dejé mis cargas en Él, todo se transformó».

​¡Una líbero segura! Karianlys regresa a la selección

​El camino de regreso a las canchas no fue fácil. Karianlys se sometió a una intensa rehabilitación, combinando ejercicios de fortalecimiento, fisioterapia y entrenamiento específico para recuperar la movilidad y la fuerza en su rodilla. Su perseverancia dio frutos, y cinco años después de su lesión, volvió a ser convocada por la Selección Nacional para la Copa Panamericana de Colima, México.

​El equipo venezolano tuvo una destacada participación en el torneo, superando a varios equipos para asegurar el cupo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

«Venezuela debe seguir trabajando arduamente para alcanzar mejores resultados. Es un camino que requiere tiempo y paciencia, pero como jugadoras, estamos siempre dispuestas a dar lo mejor de nosotras. Cada día nos esforzamos para mostrar el verdadero potencial de nuestro equipo, y aunque hemos enfrentado dificultades, seguimos avanzando con determinación y esperanza», expresó la líbero venezolana en sus redes.

El regreso de Karianlys Segura fue fundamental para el éxito del equipo. Con su experiencia y seguridad en la defensa, la líbero larense se convirtió en una pieza clave en la estrategia del entrenador.



​»Me sentí como si nunca me hubiera ido», dijo Karianlys con una sonrisa. «Es una sensación increíble volver a vestir la camiseta de mi país y poder contribuir a un logro tan importante. Estoy muy orgullosa de este equipo y de todo lo que hemos logrado».

​El regreso de Karianlys Segura es una historia de superación que inspira a muchos jóvenes deportistas en el país. Su perseverancia, dedicación y amor por el voleibol la llevaron a superar uno de los momentos más difíciles de su vida y a regresar a lo más alto de su disciplina. Ahora, con la mirada puesta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Karianlys Segura y la Selección Nacional de voleibol buscarán seguir haciendo historia.

NB