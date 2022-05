Una de las figuras del Manchester City aparece en la agenda del Barça, el Portugués Bernardo Silva

Xavi ve importante tener otro interior de toque, con buen manejo de balón que acompañe a Pedri.

Leer También: Reunión inminente entre Real Madrid y el ‘Clan Mbappé’

El centrocampista luso quiere salir de la Premier y su agente es Jorge Mendes.

El FC Barcelona está trabajando para incorporar futbolistas de primera categoría e incrementar la competencia y el nivel de la plantilla. Necesita jugadores que puedan llegar y ser titulares inmediatamente. Para Xavi Hernández es importante tener una alternativa ‘top’ en el centro del campo que acompañe a Pedri porque el técnico entiende que la figura de un interior contrastado es básica para su esquema de juego. En este sentido, uno de los que más gusta dentro del club catalán es el portugués Bernardo Silva (27 años), del Manchester City. about:blank

A priori, es verdad, parece una opción complicada pero el luso sigue pensando en cambiar de aires y salir de Inglaterra. De hecho, el Barça ya tanteó la opción la temporada pasada y el portugués lo vio con buenos ojos porque estaría encantado de jugar en LaLiga y personalmente no estaba bien en Inglaterra, demasiado lejos de casa y de los suyos.

De Jong, posible moneda de cambio

Económicamente es un fichaje muy complicado porque además es un futbolista importante para Guardiola. Tiene tres años más de contrato, hasta 2025, y en la Premier League no hay cláusulas de rescisión. Por otro lado, el entrenador del Manchester City también ha reconocido en alguna ocasión que no retendrá a un futbolista si no está a gusto en su equipo.

Sí que se podría estudiar un trueque con Frenkie de Jong, que según ha podido saber MD, solo saldrá del Barça si viene un interior de primer nivel, como sería el caso de Bernardo Silva, que gusta especialmente al técnico egarense.

De hecho, en Inglaterra ya han hablado del interés del City por el holandés. Guardiola estaría buscando un medio que pudiera jugar tanto de pivote como de interior y De Jong se adapta perfectamente a este perfil, que no tiene el City. El Barça perdería a uno de sus mejores centrocampistas, pero también adquiriría un medio que ahora mismo está a un nivel exquisito y que ha demostrado que puede hacer todo lo que quiere Xavi. Viene del fútbol de Guardiola, así que poco tendría que aprender aquí, admiten.

Por otro lado, la llegada de Bernardo Silva no la consideran un tapón para los jóvenes que suben de abajo. Especialmente, Gavi y Nico González (19 años), que ya sonó para el City en varias ocasiones. De hecho, los ingleses lo quisieron ya cuando era juvenil y ahora también lo lleva Jorge Mendes. De momento, se cuenta con él y no se contempla que entré en ninguna operación, aunque con el potente agente luso de por medio más vale no dar nada por seguro.

Confianza intacta en los jóvenes

La intención del Barça es renovar a los dos chicos, tanto a Gavi como a Nico, y creen que la llegada de Bernardo Silva también les liberaría de presión. Son muy jóvenes, apuntan desde el club, especialmente Gavi, que tiene 17 años y a pesar de que está creciendo a pasos agigantados sigue sin tener techo y tiene margen de mejora. Hay que tener paciencia con ellos.

Y los dos nombrados también hay que sumarle la llegada de Pablo Torre, de 19 años. El cántabro tiene muy buena pinta pero aterrizará en verano. Deberá adaptarse y vivir un proceso de cambio importante. No hay prisa, hará la pretemporada y ya se verá.

Mundo Deportivo