Un recorrido de fe por los monumentos de José Gregorio Hernández en Barquisimeto

En Barquisimeto la fe se palpa, se respira y, sobre todo, se exhibe con orgullo en cada rincón. El Dr. José Gregorio Hernández Cisneros, ese médico de los pobres que toca el alma de cada venezolano, tiene una presencia viva e inmortal en nuestra ciudad. En vísperas de lo que será un día histórico —la esperada canonización de los dos primeros santos venezolanos el 19 de octubre— el equipo de Noticias Barquisimeto se lanzó a las calles a dibujar el mapa de la devoción larense a través de sus monumentos. Es una ruta que va más allá del arte; es un camino de promesas, milagros y profunda gratitud.

El Mosaico que Enlaza a Barquisimeto con Isnotú

Nuestra primera parada nos lleva a la concurrida Avenida Libertador con calle 22, sector Pata e’ Palo. Allí, de cara a la ciudad que no duerme, se levanta una obra que nos recuerda el día que el cielo de Venezuela se abrió: la beatificación del Dr. José Gregorio Hernández el 30 de abril de 2021.

El artista barquisimetano Luis Enrique Mogollón plasmó en mosaico una réplica exacta de la imagen entregada ese día a la Iglesia de Isnotú, pueblo natal del Beato. La monumental obra no llegó sola: para su creación se levantó una pantalla de 29 metros cuadrados, se instalaron reflectores que la abrazan con luz en las noches y se cubrieron 900 metros cuadrados de área, creando un espacio digno para la oración rápida o el recuerdo profundo. Es un pedacito de historia y arte que nos mira a diario, un recordatorio colorido de que la fe mueve montañas, o en este caso, toneladas de cemento y teselas.

Lo que más nos llamó la atención de esta hermosa obra, es que en los ojos del Dr José Gregorio Hernández se encuentran a la derecha la Catedral Nuestra Señora del Carmen, y en el Izquierdo la imagen de la Divina Pastora.

El Encuentro de Santidad en el Colegio de Médicos

De la calle pasamos a un lugar emblemático para los colegas del Beato: el Colegio de Médicos del estado Lara. Allí, el maestro Armando Villalón nos regala una joya visual que encapsula la espiritualidad larense. Con sus 4,00 metros de ancho por 1,80 metros de alto, este mural, donado para el 82 aniversario del Colegio, es un abrazo de fe.

Villalón, un hombre que se define como «de fe», unió en su lienzo a los dos pilares de la santidad venezolana que esperan la canonización: el Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles. Ambos, como figuras tutelares, acompañan la solemne procesión de la Divina Pastora, la madre de todos los larenses, con el emblemático Hospital Antonio María Pineda como telón de fondo.

La obra, culminada el 31 de mayo de 2025, es más que un mural; es una oración pintada, un testimonio de que la medicina y la fe, en Lara, caminan de la mano.

La Reliquia: Un Tesoro en el Centro de la Ciudad

En el ir y venir del bullicio citadino, el centro de Barquisimeto también resguarda un tesoro invaluable. En la Iglesia Nuestra Señora de Altagracia, los fieles pueden acercarse a la reliquia del médico de los pobres. Llegó a la iglesia tras su beatificación en 2021, transformando este templo en un punto de peregrinación obligada para quienes buscan esa conexión tangible y cercana con el próximo santo.

Y es que, en cada parroquia, en cada casa de familia o en los murales de la ciudad la imagen del Dr. Hernández es un miembro más del hogar, una certeza de esperanza en los momentos difíciles.

La promesa en Alto de las Flores: La imágen que da la bienvenida a Lara

Nuestra ruta de la fe culmina en el lugar que, quizás, es el más conocido y emotivo para la feligresía: el sector Alto de las Flores de la Parroquia Santa Rosa de Iribarren. Desde la autopista Cimarrón Andresote, la imponente figura del Dr. José Gregorio Hernández Cisneros se alza, dando una silenciosa y espiritual bienvenida a quienes entran a nuestro estado.

Esta escultura de tres metros y cuarenta centímetros de alto, con el Beato en su inconfundible traje negro y su maletín a un lado, es la materialización de un milagro. Su creador, Alberto Jiménez, habitante del sector desde hace 49 años, la levantó en el patio de su casa.

La historia de Jiménez es la de miles de venezolanos tocados por la intercesión del médico trujillano. En 1985, inició el boceto como una promesa por la extraordinaria e inexplicable recuperación de su hijo mayor. Un niño que, desde los dos años, había quedado en estado vegetativo, alimentado por sondas.

El relato de Alberto nos eriza la piel: «Yo sentí algo que no he podido describir todavía… Al llegar a mi casa ciertamente, se encontraban los vecinos y cuando llegué me fueron abriendo paso, y cuando logro ver, está mi hijo que ya tenía nueve años caminando, jugando y cuando me vió, corrió a mí y nos abrazamos”.

Aquel milagro convirtió el patio de Alberto en un santuario. Hoy, cientos de placas de agradecimiento cubren el espacio, narrando historias de enfermedades vencidas y ruegos escuchados. Un fervor que hace de Alto de las Flores no solo un monumento, sino un testimonio vivo de la misericordia divina a través del humilde médico de Isnotú.

Barquisimeto es un espejo de la devoción venezolana, y esta ruta de monumentos es la prueba de que el Dr. José Gregorio Hernández Cisneros, aunque haya partido de este plano, sigue caminando y curando entre su gente. Su huella no solo está en los libros de historia, sino en el mármol, el mosaico y, sobre todo, en el corazón inquebrantable del pueblo larense.

