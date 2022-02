Un Real Madrid sufre y otro perdona, empató sin goles en Villarreal

Empató sin goles en Villarreal y ve como el Sevilla se acerca a cuatro puntos.

Primera parte con mucha polémica y el fútbol llegó en la segunda.

Leer Tambien: Cristiano Ronaldo se lo confirma a Mendes: Zidane lo cambia todo

El galés, titular por sorpresa, disfruta de las mejores ocasiones de los blancos que aguantan el envite inicial del Villarreal y acaban dominando sin acierto en el remate.

El Madrid experimentó con lo que le puede suceder en el Parque de los Príncipes. Pasó las de Caín de inicio, especialmente en el sector derecho, pero se blindó por dentro y se desbocó a la contra, robando y saliendo. Si Chukweze hizo un roto en el primer acto, Casemiro fue esencial para asentar a los blancos y dar brillo a la gran sorpresa de la tarde, Bale. El galés, en punta, fue un tormento para los amarillos, y sólo la tarde inspirada de Rulli evitó la victoria blanca en una muy buena segunda parte. Pocos milagros quedarán por hacer a Ancelotti si recupera también a Gareth.

Como era de esperar, el Villarreal castigó por los costados con Alberto Moreno y, sobre todo, Samu Chukweze en un ejercicio de intensidad y buen fútbol, encajonando por momentos al equipo blanco. Un remate al palo, de Danjuma, y media docena de llegadas claras, retrataron los apuros del líder, que ya en el Bernabéu sufrió y mucho ante el Submarino. Emery situó la batalla especialmente en su banda derecha, con Samu buscando a Marcelo sin parar, citándole en corto y en largo, y Foyth desafiando la paciencia de Vinicius. Al brasileño se le está poniendo cara de Neymar. Cita al contrario, y en cuanto nota el contacto se va al suelo entre terribles sufrimientos. Recibe mucho, es cierto, pero le han tomado la matrícula. Los contrarios, que saben que se calienta, y los árbitros, que ya le creen menos.

En esos parámetros se pueden meter dos de las acciones polémicas de la primera parte. Primero, el brazo extendido de Albiol cuando Vini presionaba. Después, el manotazo de Parejo antes de que Kroos sacase una falta. Sigan. Discutibles ambas, como la plancha de Asensio a Iborra saldada con amarilla. A la altura de la tibia. Sánchez Martínez optó por el criterio conservador, a sabiendas de que le van a caer palos de los unos y de los antis.

Sufrió por tanto el Madrid en el primer acto. Ancelotti le ha cogido el gusto a Zidanear, esto es, dar un toque completamente inesperado en la alineación. Gareth Bale, de quien se sospechaba que completaba las convocatorias para no darle todos los fines de semana libres, fue el ariete en La Cerámica, desechando el experimento de Isco como falso nueve. Que no es que el malagueño lo hiciera mal. De hecho, se fue aplaudido del Bernabéu ante el Granada. Pero el Villarreal es más de tener la pelota y volcarse, dejando pradera atrás. Y ahí, no me lo van a negar, el galés es veneno. Lo demostró al filo del descanso, en la mejor, y casi única, ocasión del primer tiempo. Bastó un pase extraordinario de Casemiro para que Gareth controlara y se plantara solo ante Rulli, que se hizo enorme para evitar el 0-1.

En realidad, esa ocasión fue el despertador del Madrid. Porque de vuelta del vestuario se apoderó del partido. Casemiro se agigantó hasta devorar al centro del campo amarillo, y en las salidas desarboló al Villarreal. Probó primero Asensio con un tiro de su cañoncito que se fue arriba. Después, tras robo de Case, Vini sirvió a Bale y el galés remató obligando a Rulli a desviar contra el larguero. El meta argentino taponó después un mano a mano con Vini después de robar Valverde a Parejo, y antes de los cambios de Emery, otro robo en la salida de Casemiro combinado con asistencia de Vini brindó la última ocasión a Bale. Rulli tocó lo justo para que la defensa pudiera evitar el gol.

Fueron minutos excelentes del Madrid, organizado y vertical. Emery metió primero a Trigueros y Boulaye Dia, después a Yeremy y Estupiñán. Pulmones y toque más preciso para recuperar presencia en el partido. Ancelotti respondió primero relevando a Bale, notable pero agotado, y después con Rodrygo y Modric, ovacionado por el respetable. Detallazo de la afición amarilla. En cambio, Vinicius se llevó pitos. Quedó el tramo final abierto a una genialidad. Se pudo decantar en la prolongación, con una contra de Estupiñán que taponó Courtois y, sobre todo, con un mano a mano de Jovic, habilitado por Hazard, que se estrelló el larguero. Después sacó Aurier bajo palos el remate de Nacho. No tiene suerte el ariete serbio, que en dos ratitos también ha mostrado, como Hazard, autor del pase, que está disponible. Buenas noticias para un Ancelotti que ve cómo se le acerca el Sevilla. Jugando como en el segundo tiempo de La Cerámica será difícil perder la renta.

Cambios

Trigueros (66′, Iborra), Boulaye Dia (66′, Arnaut Danjuma), Estupiñán (73′, Alfonso Pedraza), Yeremy Pino (73′, Chukwueze), Jovic (73′, Bale), Rodrygo (77′, Marco Asensio), Modric (77′, Federico Valverde), Hazard (81′, Vinicius Junior), Nacho (82′, Marcelo), Aurier (86′, Giovani Lo Celso)

Espectadores: 20.000 en el Estadio de la Cerámica

Marca