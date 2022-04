Un policía en un video a sus superiores: ¿Me pongo de rodillas para pedirles que me ayuden?

“Lo que yo voy a decir lo voy a decir con mucha responsabilidad sin temor a dañar a una persona o institución, para yo hacer el video uniformado lo he pensado pero, lo he pensado en beneficio de la salud de mi hija yo le hago un llamado nuevamente a la junta directiva de la policía del estado Táchira, a mi comisario general Wilman José Rivera Torres, que se ponga la mano en el corazón, al secretario al subdirector que se pongan la mano en el corazón porque mi hija no puedo casi ni caminar, porque puede quedar en una cama porque tiene un problema sicomotor.

Leer También: Corregirán 21 filtraciones en tubo matriz que surte agua a Guanare