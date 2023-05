Un Nuevo Tiempo confirma que participará en las primarias pero no develó quién será su candidato

Este miércoles el partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT) informó que ya tiene un candidato para las elecciones primarias previstas para el próximo mes de octubre.

De acuerdo con el gobernador del estado Zulia y representante de la tolda política, Manuel Rosales, la organización sí participará en esos comicios. No obstante, prefirió reservarse el nombre por el momento, ya que a su juicio «no hay prisa».

“Nosotros vamos a participar. No estamos en tiempos de sembrar dudas. Por supuesto que Un Nuevo Tiempo va a tener candidato. Aún no hay prisa en decir nombre”, aseveró durante una rueda de prensa desarrollada en Caracas.

Seguidamente, añadió que develarán el nombre de su abanderado en el período establecido por la comisión electoral.

“Si algo nos diferencia de la política del día a día es que nunca estamos presionados ni por la emoción ni por la prisa. Estamos dentro del lapso que establece la comisión electoral. Le vamos a poner música a esa campaña”, destacó.

Leer también: Chile envía una delegación a Venezuela para “negociar” nuevos vuelos de repatriación

Por otra parte, Rosales indicó que estaba a favor de que el proceso de primarias sea acompañado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). A su juicio, los sectores de oposición también tienen derecho a usar el sistema automatizado.

“Yo digo no voy con ese CNE y con cuál voy a ir. No puedo negar el sistema automatizado que me hizo gobernador y que nos permitió ganar en otros estados y en Barinas”, precisó.

Con información de VN