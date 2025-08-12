Un muerto y miles de evacuados por incendios que arrasan varias regiones de España

Un incendio forestal en la localidad de Tres Cantos, a unos 25 km de Madrid, ha cobrado la vida de un hombre. La víctima, la primera en fallecer en la actual oleada de fuegos que azotan a España, sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo, según informaron las autoridades. La noticia ha conmocionado al país europeo, que atraviesa una intensa ola de calor.

La presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lamentó el deceso a través de la red social X, expresando su profundo pesar por el fallecimiento del hombre.

El incendio, que se desató el lunes por la noche, fue avivado por fuertes ráfagas de viento de 70 km/h, lo que provocó una rápida propagación. Las autoridades locales tuvieron que desalojar a unas 200 personas de tres urbanizaciones cercanas. Además de la víctima mortal, un hombre de 83 años fue hospitalizado por problemas torácicos.

El fuego en Tres Cantos se suma a la decena de incendios que afectan a España, especialmente en el sur del país. En la región de Andalucía, un incendio forestal en la Sierra de la Plata, en Tarifa, obligó a evacuar a más de 2,000 turistas de playas y hoteles.

Las autoridades de la Junta de Andalucía señalaron que este incendio, al igual que otro registrado en Los Caños de Meca, podría haber sido provocado.

Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, informó que el incendio de Tres Cantos está bajo control, pero advirtió sobre el riesgo de las condiciones meteorológicas adversas que se esperan para las próximas horas. Se estima que el fuego ha consumido unas 1.500 hectáreas, aunque gran parte de la arboleda de encinas no se vio afectada.

Carla Martínez / Con información de NotiTarde