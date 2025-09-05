“Un llamado a las empresas”: Incendio en cables de telecomunicaciones desata preocupación a vecinos de la carrera 21

Un incendio de cables de servicios de telecomunicaciones generó preocupación entre los residentes de un edificio ubicado en la carrera 21 con calle 40 de Barquisimeto. El incidente, ocurrido la mañana del pasado miércoles, no causó heridos, pero puso en alerta a la comunidad sobre los riesgos de la sobrecarga de cableado.

Jorge Isso, propietario del edificio, relató los hechos: «Mi familia me llamó a las 6:00 de la mañana, diciendome que se produjo un incendio en el poste del frente y, aunque los bomberos tardaron un poco, finalmente llegaron».

Isso señaló que el incidente pudo deberse al «exceso de cables» que sobrecargaban el poste. «No he logrado averiguar la razón exacta por la que los cables se encendieron, pero es un hecho que casi causan un incendio en mi edificio», expresó.

El propietario hizo un llamado a las empresas de telecomunicaciones para que tomen «cartas en el asunto». Advirtió que la situación podría repetirse, ya que el poste de enfrente del edificio presenta una condición similar. «Si el edificio se hubiera quemado, ¿quién me lo iba a pagar? O si alguien hubiera sufrido algún daño físico, ¿quién pagaría por esos daños?», cuestionó Isso.

La comunidad de la zona se mantiene en alerta y espera una pronta respuesta de las empresas responsables para evitar futuros incidentes que puedan poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto