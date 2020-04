Un “gentío” comprando yuca en “Las Catacumbas” pero no respetan el distanciamiento social

La actividad comercial se desarrolla con total normalidad en “Las Catacumbas”, ubicado en la Zona Industrial I de Barquisimeto, donde las verduras, hortalizas y productos de primera necesidad son los más buscados por los miles de compradores, que asisten diariamente a al mercado “itinerante”.

Las imágenes captadas este miércoles 15 de abril, día de “santa quincena” son elocuentes ya la vez muy preocupantes, ya que en medio de una pandemia y “estado de emergencia nacional”, la gente no cumple el distanciamiento social para prevenir el contagio del coronavirus.

El coordinador del mercado “Las Catacumbas” Emilio Hernán, nos informó que estántrabajando de lunes a lunes desde muy temprano. “Abrimos a las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ahora los mil padres de familias, todos buhoneros, nos tuvimos que dividir por turnos, y solo trabajamos de 300 en 300 para cumplir con todas las previsiones”, declaró el coordinador quien además supervisa el constante chequeo para el uso del tapaboca.

Los días lunes y martes repartimos hasta 1.000 comidas a los niños de la calle que están por los alrededores del mercado, mientras que los días miércoles entregamos 200 medicinas a quien las necesite, y sábados y domingo armamos 40 combos de verduras para las comunidades”, explicó Hernán.

El equipo reporteril revisó los precios de los productos más demandados, y así están hoy en el mercado “Las Catacumbas”: Kilo de azúcar en 90 mil bolívares, harina en 110 mil, pasta en 140 mil, margarina en 150 mil, kilo de granos en 140 mil, y el kilo de yuca esta en 20 mil bolívares, siendo el producto más vendido en las últimas semanas, mientras que huevo y café no tenían.

Sin lugar a dudas que la inflación y el llamado “dólar paralelo”, que no deja de subir en su valor diario, está golpeando a los buhoneros del mercado. “Estamos guapeando sin mercancía. Vendemos algo, y cuando vamos a comprar para reponer la mercancía, el sobreprecio te come la platica”, no dijo en tono de preocupación el vendedor de café que frecuenta el populoso mercado de Barquisimeto.