¡Un brazo potente al Cardenales!: El lanzador Alejandro Chiquillo

Cardenales de Lara sigue moviendo sus fichas en la temporada baja y en su tercera transacción del receso, han sumado un brazo joven y de mucho futuro en la LVBP. La gerencia deportiva del equipo crepuscular, a través de su jefe de prensa, anunció este miércoles el cambio que trae al derecho Alejandro Chiquillo desde los Tigres de Aragua, enviando al receptor José Sibrian al conjunto bengalí.

Este movimiento, marca un paso más en la preparación de la novena larense de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). El cambio, que ya está dando de qué hablar, promete reforzar la rotación de lanzadores, área clave para las aspiraciones del bicampeonato.

¡Un brazo potente al Cardenales!



Un futuro prometedor para la rotación

La llegada de Chiquillo, un caraqueño de 22 años, ha sido recibida con entusiasmo por el gerente deportivo de Cardenales, José «El Chato» Yépez. «Es un lanzador con un brazo sumamente prometedor», expresó Yépez, destacando la calidad del serpentinero. A pesar de haber estado lesionado, el gerente aseguró que ya se encuentra «completamente recuperado y listo para aportar, ya sea como abridor o relevista».

Las expectativas son altas. Chiquillo, quien pertenece a los Rangers de Texas en la filial rookie, se destaca por su potente repertorio, el cual incluye una recta que puede alcanzar las 98 millas por hora. «Estoy muy satisfecho de tenerlo en nuestro equipo, fortalece tanto en el presente como en el futuro», agregó Yépez, resaltando el valor a largo plazo de esta adquisición.

Experiencia en la pelota caribeña

Aunque su camino en la LVBP apenas comienza, Chiquillo ya ha probado suerte en la pelota caribeña. Durante la temporada 2023-2024, vio acción con los Caimanes de Barranquilla en la Liga Colombiana de Béisbol. Sus números en tierras colombianas fueron un adelanto de su potencial: en 10 juegos lanzados, uno como abridor, logró ponchar a 9 rivales y dejó una efectividad de 4.35.

Con esta nueva adquisición, los Cardenales de Lara continúan armándose con talento joven y prometedor, buscando consolidar un equipo competitivo que pueda pelear por el campeonato en la próxima zafra. La afición larense, siempre atenta a los movimientos del equipo, espera con ansias ver el debut de este nuevo brazo en el montículo del Antonio Herrera Gutiérrez.

Por: Edwin «Sports» Hevia / NB