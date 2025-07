Un «Boulevard de Calle»: Plantean los buhoneros de la Avenida 20 de Barquisimeto

La avenida 20, arteria comercial del centro de Barquisimeto, palpita con la vida de sus trabajadores informales, los populares «buhoneros». Un ejército de comerciantes que, día a día, despliega su ingenio y su mercancía al aire libre.

En exclusiva con el equipo reporteril de Noticias Barquisimeto, Dalia Reyes, coordinadora de estos trabajadores, abrió el telón sobre la realidad de su labor. Al consultarle si abonan algún tipo de impuesto por su permanencia y venta en la avenida, la respuesta fue contundente: «No pagamos ningún tipo de impuesto». Una afirmación que subraya la naturaleza informal de su actividad, pero que no los exime de la búsqueda de soluciones y espacios dignos.

La conversación, sin embargo, tomó un giro más profundo al abordar la posibilidad de reubicaciones a espacios formales como los mercados. La memoria colectiva de los buhoneros parece estar marcada por experiencias pasadas. «Todo aquello viene fundándose desde el mercado Altagracia, Miami, el mercado McDonald’s y otros, ya nosotros no queremos eso», sentenció Reyes, dejando claro el desinterés por propuestas similares a las de centros comerciales o mercados tradicionales.

La razón de esta postura es clara, la búsqueda de equidad y visibilidad. «Ya el municipio ha gastado dinero en espacios al cual no se han hecho como lo habían dicho que era el proyecto modelo el Mercado McDonald’s, todos abajo para que tuviera la misma oportunidad de vender no uno arriba y otros abajo, unos escondido y otros a la vista», explicó Reyes, evidenciando la frustración ante proyectos que, a su juicio, no cumplieron con las expectativas de igualdad de oportunidades.

Es por ello que la propuesta de los buhoneros es un «proyecto de calle». No se trata de reubicación, sino de una formalización del espacio que ya ocupan. «Nosotros queremos se haga un proyecto de calle, el cual ya estamos los que estamos y somos lo que somos, como se dice la cosa, ya nosotros sabemos cómo organizarnos, ya sabemos la medida, ya sabemos quiénes somos y todos los censos que se han hecho junto con la comisión de la Alcaldía que ha dado el alcalde Luis Jonás Reyes Flores», afirmó Reyes, destacando la organización interna y el conocimiento que poseen sobre su propia dinámica.

«Meternos en otro centro comercial, eso sería gasto para el municipio y que a un año o seis meses vuelvan otros trabajadores a invadir el espacio y tendrían que hacer otros centros comerciales», argumentó Reyes, sugiriendo que la solución no radica en la creación de nuevos espacios cerrados que eventualmente podrían quedar obsoletos o ser nuevamente «invadidos».

La clave, según Dalia Reyes, está en una alianza estratégica entre los trabajadores y la alcaldía. «Yo digo que todo tiene que ser ambas partes, nosotros colaboramos en hacer toda la estructura y el municipio nos pone las lonas de todo lo que el techo de cada puesto, nosotros soldamos, acomodamos, ponemos la medida exacta y hacemos el gran Boulevard de la avenida 20».

