Un bebé de dos meses murió ahogado en un tobo con agua en Yaracuy: hay cuatro detenidos, entre ellos su mamá

Un caso muy lamentable mantiene consternados a los residentes del poblado de José Félix Ribas en Chivacoa, estado Yaracuy, luego de que un niño de apenas dos meses de nacido, al parecer, fue asesinado por su propia madre con el consentimiento de varios adultos.

Por el caso hay cuatro detenidos: dos tíos paternos del bebé, la abuela materna y la progenitora. Sucedió el pasado miércoles 13 de agosto.

La mamá del pequeño habría sumergido al infante en un tobo lleno de agua para causarle la muerte, pero antes de esto, lo agredió provocándole fracturas en la cabeza, situación que, presuntamente, tenía semanas ocurriendo.

El día anterior al suceso, la mujer habría llevado al bebé al Hospital Tiburcio Garrido de Chivacoa, donde indicó que el infante se había caído y golpeado la cabeza, lo que hizo que perdiera el conocimiento por unos segundos. Los médicos evaluaron al niño y lo dieron de alta.

Screenshot

El hallazgo

El miércoles el papá del infante se levantó temprano a trabajar y dejó al hijo durmiendo. Pasadas las horas, uno de los adultos que reside en la casa se percató de que el cuerpo del niño estaba sumergido de cabeza en un tobo, enseguida lo sacaron y lo llevaron al hospital de Chivacoa.

Los galenos indicaron que el niño estaba sin signos vitales, y de inmediato notificaron al CICPC Chivacoa. De acuerdo con las investigaciones y el resultado del análisis realizado por los expertos del SENAMECF Yaracuy, el bebé tenía lesiones en la cabeza, y probablemente había sido asesinado.

Es por ello, que los funcionarios de la policía científica detuvieron a la mamá del niño, a la abuela materna y a dos tíos paternos. Trascendió que supuestamente la progenitora escuchaba voces que le decían que le causara daños al niño dejándolo caer y que hasta la empujaban cuando tenía a su hijo en brazos.

Presuntamente, por esta razón es que el infante tenía fracturas en la cabeza. Las personas que viven con ella sabían lo que estaba sucediendo, pero, aparentemente, guardaron silencio convirtiéndose en cómplices.

Estas personas alegan que ninguno de ellos le causó la muerte al bebé y que no se explican cómo apareció ahogado en el tobo. El papá del pequeño también está bajo investigación por lo sucedido.

Con información de Yaracuy Al Día