Un Barcelona animado avanzó a octavos de Europa League al golear 2-4 al Nápoles

Era una prueba complicada, pero el Barça superó con nota el examen de Nápoles merced a una gran primera parte. Los de Xavi vuelven a mirar a Europa de tú a tú.

Prueba superada. El Barça ya está en los octavos de final de la Europa League después de mostrar todo su potencial en Nápoles gracias a una sensacional primera parte en la que dejó todo resuelto. Los de Xavi presentan candidatura a este título después de dejar claro su crecimiento como equipo en los últimos partidos, sobre todo a raíz de la llegada de los fichajes en el mercado invernal. Un título es posible cuando no hace mucho parecía un imposible. El gol ha llegado a Can Barça y sus números empiezan a asustar.

El Barcelona pasaba su particular examen de selectividad en Nápoles. Las buenas sensaciones de la ida no le dieron para el aprobado y se tenía que jugar el todo por el todo en el Diego Armando Maradona. Xavi no se guardó casi nada y sacó al que podríamos decir once de gala de esta nueva era azulgrana. Con Dest en el lateral derecho al no estar inscrito Dani Alves y con Gavi y Dembélé de inicio en el banquillo. Las cosas se le pusieron de cara pronto, algo que siempre ayuda. Lo que era un córner a favor del Nápoles, que ejecutó Insigne en una jugada en teoría ensayada, se transformó en el 0-1 después de que Jordi Alba culminara una contra de libro protagonizada por Aubameyang y Adama. La fuerza de este último resultó vital ante las entradas de los italianos

Sin tiempo a que el Nápoles reaccionara llegó el segundo tanto azulgrana. La efectividad que los de Xavi mostraron en Mestalla se mantuvo cuatro días después. Frenkie de Jong se inventó un preciso lanzamiento desde fuera del área que acabó en la escuadra de un sorprendido Meret. Ni los más optimistas imaginaban un 0-2 antes del primer cuarto de hora. El Barça quería más y tanto Dest como Aubameyang tuvieron opciones de hacer el tercero. Pitos de la grada hacia los de Spalletti mientras que los azulgranas se mostraban muy cómodos sobre el campo. Tanta felicidad parecía imposible para un Barça acostumbrado a los sinsabores esta temporada. Y así fue. Ter Stegen cometió un penalti absurdo sobre Osimhen en una jugada sin peligro y metió al Nápoles en el partido después de la transformación de Insigne.

Pese al gol local, el partido era de los de Xavi con buenas ocasiones para Ferran Torres y Aubameyang que no acabaron en gol por poco. El centro del campo azulgrana era muy superior y no dejaba apenas opciones a un Nápoles cuya única opción era buscar una contra cuando conseguían robar un balón. Destacar en este sentido la actuación de Frenkie de Jong -gol al margen- mostrando más soltura en su juego y jugando sus mejores minutos de la temporada. El buen juego del Barcelona tuvo su premio al filo del descanso con un buen gol de Piqué tras recibir un balón rebotado en el área y tras cambiárselo de pie batir a Meret de tiro cruzado. La mejoría del equipo es evidente en los últimos partidos y se nota en la confianza en su juego. Y han llegado los goles, lo uno lleva a lo otro. Era cuestión de tiempo.

Killer Aubameyang

Spalletti sacó a Politano tras el descanso, pero el Nápoles ya había entregado el partido tras el gol de Piqué. El Barcelona controlaba el partido con comodidad y la afición azulgrana presente en la grada animaba con olés la exhibición de pases de los de Xavi. Antes de la hora de juego llegó el cuarto tanto. Otro golazo. Aubameyang disparó a la escuadra un centro que dejó pasar con intención Frenki de Jong. Estaba claro que el Barcelona necesitaba un killer y lo ha encontrado con el gabonés. El equipo catalán marcó en Nápoles más goles que todos los que llevaba en la fase de grupos de la Champions y la ida ante los napolitanos. Sobran las palabras. La reconstrucción del equipo ha dado un paso de gigante en lo que llevamos de año.

Con la eliminatoria resuelta, Xavi sacó a Gavi por un Busquets que se había llevado varios golpes. El ritmo del partido decreció y a falta de un cuarto de hora los entrenadores dieron por todo hecho con un sextuple cambio, tres por equipo. Politano recortó distancias en los últimos instantes tras un balón perdido por Nico. El Barcelona volvió a mostrar su fútbol en Europa dejando claro que esta Europa League entra en sus planes cuando hace no mucho veía como un imposible lograr algún título.

