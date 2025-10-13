«Un 90% repudia a la bruja demoníaca (MCM): Presidente Nicolás Maduro dice que Venezuela quiere paz, pero no la paz de las ruinas de Gaza

En un discurso tras la movilización por el día de la Resistencia Indígena, el mandatario rechazó los intentos de desestabilización y lanzó advertencias a quienes intenta promover una agresión internacional contra Venezuela.

Al cierre de la marcha por el Día de la Resistencia Indígena, que partió de Chacao y terminó en Plaza Venezuela, el presidente Nicolás Maduro dedicó duras palabras a quienes promueven una agresión militar extranjera y atacan a la patria desde otros países.

En un discurso en el que celebró la identidad indígena y la “descolonización”, el mandatario rechazó los intentos de desestabilización y lanzó advertencias a quienes intenta promover una invasión.

“90% de toda la población repudia a la bruja demoníaca de «La Sayona” (María Corina Machado). Un 90% de nuestro pueblo repudia cualquier amenaza de invasión o guerra contra Venezuela. Todas las encuestas lo dicen, un 80-85% de nuestro pueblo está dispuesto a combatir por su patria, por su tierra Venezuela», recordó el mandatario.

Invocó la idea de defender la soberanía con fuerza organizada: “Si quieres la paz… Prepárate para ganar la paz”, y subrayó que “La orden está dada, ganar la paz, ejercer la soberanía permanente en nuestro territorio y mares”.

«Nosotros queremos paz, y paz vamos a tener, pero paz con libertad. Con soberanía, con independencia, con dignidad y con igualdad. ¡No a la paz de los imperios! ¡La paz de las ruinas de Gaza! ¡No a la paz de la miseria y del hambre!, expresó.

El presidente también aprovechó la conmemoración para anunciar una ampliación del componente indígena dentro de la estructura de defensa nacional: pidió al mando militar “profundicemos y aceleremos la expansión de la milicia bolivariana indígena en todos los territorios del país”, y proponerse la creación de “brigadas milicianas internacionalistas de los pueblos indígenas de nuestra Sudamérica para venir a defender Venezuela si fuese necesario”.

Esa iniciativa, dijo, responde a cartas que ha recibido “de varios pueblos indígenas de Nuestra América, dispuestos a guerrear por defender la República Bolivariana de Venezuela”.

La movilización indígena de este 12 de octubre incluyó la inauguración de una obra y la entrega de reconocimientos a caciques y representantes originarios. Maduro finalizó su discurso con un llamado a la unidad y a la resistencia cultural e histórica: “Somos un pueblo indestructible… La paz tiene opción. ¡Levanten la mano los que apoyan una invasión militar de los gringos!”, afirmó ante la multitud.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión