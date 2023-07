Últimos capÍtulos de la novela: ¿kylian Mbappé posible fichaje por el Real Madrid y salida del PSG?

El Madrid está “sorprendido” por las informaciones sobre Mbappé.

La avalancha de noticias alrededor del Madrid y Mbappé causa extrañeza en el club. No ha habido negociación con el PSG ni la habrá.

El Real Madrid asiste con perplejidad al rumbo que ha tomado el ‘Caso Mbappé’ y la rumorología que existe alrededor de su posible fichaje. Todos están “sorprendidos” por la avalancha de informaciones que se dan cada día cuando nada ha cambiado para ello. El problema es entre Mbappé y el PSG y el Madrid no tiene nada que ver con el asunto. No ha habido negociación alguna con el club francés ni con el futbolista ni tampoco la habrá. Asimismo, no existe la presencia de cualquier tipo de intermediario ni de nadie que hable en nombre del Madrid.

En el club mantiene la creencia de que Mbappé cumplirá contrato, que se extingue el 30 de junio de 2024, tal y como ha dicho el propio futbolista. De esta manera, causa extrañeza todo lo que se está hablando sobre una posible operación que no se ha iniciado en ningún caso. No se ha utilizado ni se utilizará ningún intermediario en las negociaciones, entre otras razones, porque estas ni se han puesto ni se planean poner en marcha. El club blanco no se ha planteado valorar cantidades económicas de traspaso porque no está en ese escenario.

Ante este contexto, los vaticinios de un desenlace rápido de la posible salida de Mbappé del PSG al Real Madrid no se ajustan a la realidad. El conflicto abierto entre el PSG y Mbappé compete únicamente a ambas partes y nada tiene que ver con el Madrid. Lo que pasa en París sucede en París y no en Madrid. Además, como ha dicho el propio Ancelotti, la plantilla para la próxima temporada está completa y en el Madrid están muy ilusionados con el nuevo equipo.

“Todo se está acelerando”

Rodrigo Fáez, periodista de ESPN, ha subido un vídeo donde ha actualizado cómo está a día de hoy la situación con Mbappé. El Real Madrid quiere cerrar el culebrón (para bien o para mal) antes del primer partido de liga ante el Athletic Bilbao en San Mamés. “Lo que dicen en las últimas horas es que todo lo relacionado con Kylian Mbappé se está acelerando”, ha añadido Fáez.

Y mientras tanto… Mbappé está en Mónaco

Salía ayer por la tarde-noche un vídeo en el que Kylian Mbappé se subía a un avión. Los jugadores descartados del PSG no se ejercitarán este fin de semana, y el crack francés se ha marchado a pasar el fin de semana a Mónaco.

✈️ Mbappé, vestido de blanco, coge un avión. pic.twitter.com/3jjyoS4HzP — madridistaReal (@RMadridistaReal) July 28, 2023

Precio límite para el Real Madrid: 230 millones

El colaborador de Radio Marca Ramón Álvarez de Mon, que tiene muy buenas fuentes en el caso Mbappé, ha informado en sus redes que el Real Madrid ha establecido una cifra límite que pagaría por el fichaje de la estrella gala. “Hay un precio límite (230 millones) que se marca el Madrid y que el PSG conoce”, comenta.

