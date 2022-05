Última hora sobre Mbappé, en directo: Laporta desvela el desorbitado sueldo que pide

El francés ya ha tomado una decisión y esta semana se va a confirmar su destino.

Laporta, en una entrevista en Catalunya Ràdio, se desmarcó de los salarios que tendrán Mbappé o Haaland, pone «un aprobado» a la temporada y habla de la situación Dembélé.

Laporta:»Si Mbappé quiere 50 netos, nosotros no podríamos pagar»

¿Cómo afronta el fin de semana de finales?

En cuanto al equipo femenino ha sido el mejor y tenemos opciones, pero al Olympique no le hemos ganado nunca. Confío en que nos llevemos la victoria, pero no nos fiemos. En el baloncesto es más difícil, hemos ganado al Madrid en casi todos los partidos y esa estadística nos pone en alerta. Será muy difícil porque si pasamos al Madrid, luego están dos rivales muy complicados y el Efes ya nos ganó hace un año. La del femenino la veo más factible.

¿Cómo se organizará?

De momento voy a Belgrado y cuando acabe la semifinal decidiremos. Es un problema fantástico. Haré lo que convenga más al club. No hay ninguna solución buena y querría estar en los dos sitios.

¿El presupuesto del Barcelona de baloncesto obliga a ganar la Final Four?

Nos obliga a estar y a competir. Tenemos un equipazo y jugamos muy bien, pero estarán los cuatro mejores de Europa

¿Qué nota le pone al equipo?

Un aprobado, pero queremos más. Teniendo en cuenta de dónde veníamos y las circunstancias de lesiones, un aprobado justito.

¿Ha tenido la misma sensación que hace un año?

No, el curso pasado la teníamos en la mano y la perdimos nosotros. Este año ha habido una recuperación y tuvimos un momento culminante ante Nápoles, Madrid, Atlético y Sevilla y entonces se lesionaron jugadores importantes. Empezábamos a resurgir y al no tener una plantilla consolidada nos pasó esto.

¿Pedridependencia?

Pedri es importante, pero también cayó Piqué, que estaba muy bien. El equipo es muy joven y tiene que hacerse

¿La frase “perder tendrá consecuencias” sigue vigente?

Sí, siempre. Por eso cambié de entrenador. Estábamos novenos y acabamos segundos. Xavi lo ha hecho muy bien y ahora toca reforzar a este equipo.

¿Vendrá Lewandowski?

Dejemos trabajar a la dirección de fútbol y la secretaría técnica. No quiero contestar con detalle. Estamos trabajando para ser más competitivos, pero no es fácil por la situación económica. Estamos trabajando para sanear la economía del club. A partir de aquí podremos hacer operaciones. Espero poder decir que en un año que llevamos hemos saneado en gran parte la economía del club. Si conseguimos sanear la economía se podrán afrontar todas las operaciones que estamos contemplando.

¿Habrá ventas dolorosas?

No lo sé. La prioridad es la economía del club. Hay jugadores del Barça que son codiciados en el mercado y haremos lo que más convenga al Barça. Las operaciones de fichajes no contempla la venta de un jugador por razones económicas. Si salen las palancas económicas sería por un condicionante deportivo.

¿Afecta eso a Frenkie de Jong?

Xavi manda en el terreno deportivo, Mateu y Jordi también. En la mayoría de los casos, seguiré lo que dicen los profesionales. No sé si habrá ventas. La prioridad es la economía del club. Tenemos una serie de opciones para sanear en gran parte la economía del club. Eso nos permitirá tener cash y afrontar las operaciones.

¿Xavi les ha pedido una remodelación profunda de la plantilla?

Sabe que tiene a muy buenos jugadores en la plantilla, pero que hay que ser más competitivos, pero la prioridad es la economía. Esa situación no se arregla en un año, sería extraordinario. Haremos todo lo posible para aspirar a los máximos objetivos, Champions incluida.

¿Y esta temporada esperaba aspirar a todo?

Esperaba que el Madrid tuviera un bajón, pero la verdad es que han sido muy regulares y nosotros no pudimos presionar lo suficiente.

¿La masa salarial seguirá siendo un problema?

Sí, es parte de la herencia y no se acabará hasta el final de la próxima temporada . Pero estamos haciendo un esfuerzo en las nuevas contrataciones.

¿Pedirá un nuevo esfuerzo a los jugadores?

Espero que si activamos las palancas económicas no pase esto. Estoy muy agradecido a su esfuerzo.

¿Dembélé quiere quedarse?

Sí, pero está tentado por otras opciones mejores. Nuestra oferta está presentada y tiene que responder cuando acabe la temporada. Esperamos que sea pronto. a mí me gusta, al técnico también, está a gusto con nosotros, pero sus representantes controlan la situación. Si se marcha no pasa nada y reforzaremos la posición.

¿Y Dani Alves?

Él ha cumplido con los objetivos. Ahora es cuestión de la secretaría técnica. Todos saben que por mi parte me gustaría que se quedara porque ha venido a ayudar con unas condiciones muy positivas a nivel económica y de apoyo.

¿Cuánto falta para activar las palancas económica de las que habla?

Si hacemos lo que queremos hacer, que creo que lo haremos antes del 30 de junio, será espectacular. Si enderezamos unos fondos negativos de 450 millones… Espero conseguirlo. Estamos arrastrando el Covid y el descenso de ingresos. El tema económico no acaba hasta el 30 de junio. Hemos firmado muchos patrocinios. El club cada día está más vivo. Hay empresas que quieren estar en el Barça. Hay seis empresas interesadas en Barça Studios y espero que se cierre antes de 30 de junio.

¿Tebas se ha comprometido en si se comprometen con CVC será laxo?

La operación ya garantiza el Fair Play, no es cosa de Tebas, pero hay otras opciones para virar el patrimonio propio negativo. Estamos meditando la mejor decisión para los intereses del club. Espero que CVC se adapte a nuestra contrapropuesta.

¿Y la venta de BLM?

Llevamos trabajando este tema. La cifra no es la que dijeron. Tenemos varias propuestas, una tenía una exclusividad, pero ahora ya no. BLM tiene que pasar por la Asamblea, porque no tenemos la autorización de los compromisarios. Si no es antes del 30 de junio, no es la palanca que más preocupa. Para Barça Studios y BLM debemos encontrar un socio que sepa del negocio y no nos aparte del tema a gestionar.

¿Veremos la Superliga?

Está en los tribunales. A corto plazo no creo que se vea. Esperamos resolución a final de año y como presidente no quiero que el Barça se quede fuera de esta competición, que puede ser la más atractiva, pero su funcionamiento debe de perfilarse.

¿Empezarán ya las obras del estadio?

Nos iremos la 23-24 a Montjuïc, porque derribaremos la tercera corona. Esa temporada se podrán acelerar mucho las obras. El calendario es el previsto. Acabará en 2026, pero la temporada 24-25 volveremos al Estadi.

¿Por qué ahora no cuenta con la figura del CEO?

En los momentos de crisis hay que cerrar filas. Los que quedamos somos personas con conocimiento del Barça en una estructura más horizontal y menos piramidal. Cuando esté saneada la situación volveremos a tener un director general para gestionar el club como una gran empresa familiar.

¿No hay conflicto de intereses con la figura de Deco?

Ha sido jugador del Barça, conoce la casa y nos aconseja como especialista en el mercado brasileño. Es suficientemente honesto como para que no haya conflicto de intereses. Es un hombre preparado, un líder y nos gusta contar con su consejo.

¿Le molesta la versión empresarial de Piqué?

Sus incompatibilidades nos quedan muy lejos, igual le toca de refilón a la Federación. Que él tenga una vida enfocada en el negocio y si hay alguna situación que tenga que pasar por el ‘compliance’ se haría.

¿Haaland o Lewandoski?

No me hagan esto. Auba y Ansu me encantan.

¿Hay fecha para renovar a Gavi?

Dejen trabajar a la secretaría técnica, que ha hecho una buena oferta a De la Peña, de la que esperamos respuesta

¿Qué le pareció el equipo en Getafe?

Actuaron muy profesionalmente y aseguraron la segunda plaza.

¿Si Mbappé les dijera que sí irían a por él?

Hay operaciones que ni que tuviéramos el dinero para hacerlo lo haríamos, porque nos distorsiona la masa salarial y no puede volver a pasar. No se puede pasar de un determinado nivel de gasto. Si Mbappé quiere 50 netos nosotros no podríamos pagar. Yo no pagaría eso por jugadores que no ganan Champions… Hablar de 30 netos no lo haremos… No, no se puede pagar 25 millones netos de sueldo por un jugador.

¿Qué palancas se han de activar?

El 49 % de Barça estudios y el 10% de los derechos de televisión. Y queda BLM. Si antes del 30 de junio activamos alguna de las opciones o dos combinadas que tenemos, habremos saneado la economía del club en gran parte. Eso no quiere decir que no tengamos que ser prudentes.

¿Cuántas bajas tendrá el Barça el 30 de junio?

No puedo decirlo, sería adelantarme al trabajo de la secretaría técnica.

¿Irá por Barcelona la camiseta del Liverpool?

Llevaré siempre la del Barça, creo que se me entiende.

¿Cómo ha ido la comida con el presidente del Valencia?

Ha venido el presidente del Valencia, hemos comido juntos y hemos hablado de temas que puedan interesar a los dos clubs. Hemos hecho la broma con lo de los micrófonos. Él estaba molesto porque grabó la conversación y tuvo mala intención. Estaba sorprendido que le hubieran hecho esto. No hablaré del contenido de la comida (sobre Carlos Soler y Gayà). Es cierto que son momentos en los que hay tratar estos temas»

