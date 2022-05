Última hora: ¡Kylian Mbappé amaga con romper el acuerdo con el Real Madrid!

Solo falta la firma, pero Mbappé se vuelve a sentar para escuchar al PSG.

Tras dar el sí, el Madrid recibe esta llamada: «Kylian se lo está pensando».

El Culebrón Mbappé va a ser agitado hasta su desenlace, que está muy próximo. La recta final comenzó meses atrás, después de la eliminatoria de octavos de Champions. Entonces se abrió una ronda de conversaciones que fuentes conocedoras de la negociación señalaban definitivas. Sin embargo, el proceso se dilató por las amplias diferencias en dos conceptos clave: la prima de fichaje y los derechos de imagen. Había que sentarse, verse las caras y acercar posturas. Se paría de un escenario en el que el Real Madrid contaba con una baza que consideraba como decisiva: el deseo del jugador de ser futbolista del Real Madrid.

Estas cuestiones se resolvieron, como avanzó el lunes MARCA, la semana pasada. Los términos eran muy distintos, como el escenario, a los del verano anterior, en el que el Real Madrid presentó tres ofertas formales, de 160, 180 y 200 millones de euros, y hasta deslizó a través de intermediarios autorizados su predisposición a superar el récord del fichaje de Neymar (222 millones). Sin embargo, ninguna propuesta fue siquiera contestada por el PSG. Desde el Santiago Bernabéu se temía, y el tiempo ha demostrado que la hipótesis era acertada, que el acuerdo fuera igual de complicado o más a partir de septiembre a pesar de que Mbappé queda libre el 30 de junio.

Mbappé: «Hay que respetar a todas las partes, pero se acabó»

La prima de fichaje

Los representantes del campeón del mundo en 2018 empezaron pidiendo alrededor de 200 millones de euros de prima de fichaje, la cifra que el Real Madrid ofertó en agosto de 2021. El entendimiento se alcanzó en 130 millones. Respecto a los derechos de imagen, la entidad presidida por Florentino Pérez ha acabado realizando una concesión histórica, notablemente por encima del 60% que le dio a Cristiano Ronaldo.

El ‘sí’ fue celebrado

El ‘sí’ de Mbappé en todos estos detalles al Real Madrid fue tomado por el club como un éxito, casi celebrando ya una contratación gloriosa. Sin embargo, hay un cabo suelto: no existe un contrato total firmado con el Real Madrid y la idea, aunque se hayan ido preparando los documentos propios de este escenario, es que la rúbrica se produjera tras la final del día 28.

Mientras, el atacante, como siempre, ha seguido escuchando al PSG. Desde Francia y especialmente desde Doha, con inverosímiles presiones políticas de por medio, se le ha dado todo, como ha venido contando este periódico: desde fijar la suma económica deseada hasta, y este es el punto crucial, que su voz sea en todo momento escuchada en la planificación del proyecto deportivo. Kylian quiere ganar la Champions y, para ello, no ve la continuidad de Leonardo y Pochettino, considera que hay figuras que deben salir y que otros crack muy codiciados han de entrar.

Cumbre con el PSG

Mbappé se reunió con su gente de confianza el martes para analizar la situación y por la tarde se habló con el PSG. Sin nada completamente claro, se optó por emplazar a los dos pretendientes a un veredicto en los próximos días. El plan es que eso ocurra el próximo domingo, cuando el francés pretende informar a Real Madrid y PSG de lo que quiere hacer con su carrera. Luego, la hoja de ruta es pactar con el elegido cómo comunicarlo públicamente.

En el Real Madrid mantienen la confianza en que prevalezca el sueño de infancia de su deseado próximo galáctico. La experiencia dice que quien anteriormente apostó por vestirse de blanco tuvo más fácil acceso a la Copa de Europa y al Balón de Oro, y, en consecuencia, consideran que Mbappé necesita dar este paso.

Desconcierto

No obstante, existe un desconcierto creciente en la directiva. Los motivos del mismo son diversos: ahora los mensajes ambiguos del protagonista no parecen un paripé, como en otras ocasiones los tomaron, para protegerse y marcharse lo mejor posible. Además, no se ha comprendido la reciente reunión con el PSG. Y, por supuesto, y más después de lo que sucedió en 2017, inquieta la ausencia de firma. En el Real Madrid se las prometían muy felices porque el trabajo ha sido excelente, pero todavía hay que esperar…

El mal recuerdo

Porque lo vivido en 2017 es un punto que alimenta esa desazón en la Casa Blanca. El club hizo todo lo posible para llevárselo del Mónaco. Lo vieron casi de blanco, pero… «Me dijo: ‘Vadim, muy dentro de mí, siento que es demasiado temprano. Solo jugué un año en mi país, soy parisino, no quiero dejar mi país así. Quiero convertirme en un gran jugador aquí. El Real, esperará … Es mi sensación», desveló el presidente del Mónaco (Vadim Vasyliev) meses después.

Desde entonces, Mbappé es el gran sueño del Madrid. Lo tiene más cerca que nunca, pero este último movimiento genera una intriga que no se esperaba.

Diario Marca