Tu factura de Simpletv te puede salir gratis con el Banco de Venezuela

El Banco de Venezuela (BDV) incorporó a su campaña «Paga y Pégala” a la operadora Simpletv, para que ahora sus clientes, a través de la BDVApp, puedan ganar el reintegro del pago de la factura de este servicio de telecomunicaciones.
Leer también: El efecto multiplicador en torno al gimnasio Bertha Carrero de Barquisimeto
Además de realizar el pago desde la comodidad y practicidad de su aplicativo móvil, mediante la ruta Servicios> Pago de servicios> Prepago> Simpletv, la Institución les ofrece a los clientes la posibilidad de recibir el abono total del monto mensual pagado y también recibir un descuento en la próxima recarga.
Es importante mencionar que todos los días hay ganadores, quienes reciben el reintegro en sus cuentas de manera inmediata y son informados mediante la notificación push de la BDVApp.
El Banco de Venezuela continúa el fortalecimiento de alianzas que le permiten ampliar sus campañas orientadas a premiar a los clientes, por preferir la aplicación bancaria con más usuarios del país al momento de realizar sus transacciones.
Prensa BDV