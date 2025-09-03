El Banco de Venezuela (BDV) incorporó a su campaña «Paga y Pégala” a la operadora Simpletv, para que ahora sus clientes, a través de la BDVApp, puedan ganar el reintegro del pago de la factura de este servicio de telecomunicaciones.

Leer también: El efecto multiplicador en torno al gimnasio Bertha Carrero de Barquisimeto



Además de realizar el pago desde la comodidad y practicidad de su aplicativo móvil, mediante la ruta Servicios> Pago de servicios> Prepago> Simpletv, la Institución les ofrece a los clientes la posibilidad de recibir el abono total del monto mensual pagado y también recibir un descuento en la próxima recarga.

Es importante mencionar que todos los días hay ganadores, quienes reciben el reintegro en sus cuentas de manera inmediata y son informados mediante la notificación push de la BDVApp.

Tu factura de Simpletv te puede salir gratis con el Banco de Venezuela

El Banco de Venezuela continúa el fortalecimiento de alianzas que le permiten ampliar sus campañas orientadas a premiar a los clientes, por preferir la aplicación bancaria con más usuarios del país al momento de realizar sus transacciones.

Prensa BDV