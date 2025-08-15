¿Tu casco libre de bacterias y malos olores? Un ingenioso emprendimiento barquisimetano tiene la solución

Usar el casco a diario es una necesidad para miles de motorizados y ciclistas en la ciudad, pero ¿qué pasa con los olores y las bacterias que se acumulan en su interior? Un innovador emprendimiento local está abordando este problema de una manera ingeniosa, económica y en solo minutos.

Se trata de un servicio de desinfección profunda para cascos que utiliza una máquina especial. Este dispositivo, con tecnología de vanguardia, combina rayos ultravioleta (UV) y ozono (O3​) para eliminar microorganismos, hongos y bacterias que causan el mal olor. Todo esto sin usar productos químicos que puedan dañar los materiales internos del casco.

Adiós al olor a humedad y al sudor

La máquina funciona como una especie de spa para el casco. Solo se coloca en la cabina y, en un lapso de cinco minutos, el proceso se completa. El resultado es un casco que se siente fresco, higiénico y libre de ese característico olor a sudor o a humedad que a menudo se vuelve insoportable. Para la gran cantidad de personas que usan su moto o bicicleta para trabajar, este servicio no solo es una cuestión de comodidad, sino también de salud.

Este emprendimiento, está demostrando ser una solución práctica para una necesidad real. La alta temperatura de la región centro-occidental del país hace que la transpiración sea un problema constante, y los cascos se convierten en el lugar perfecto para la proliferación de bacterias.

Génesis Rodríguez, una de las emprendedoras detrás de Fresco Rider, explica el origen de la idea y el funcionamiento del servicio: «La idea vino en realidad de los coreanos, pero ellos tienen un proceso más avanzado que trabaja con agua y jabón… nosotros quisimos hacer un proceso más rápido y que fuera al seco de manera de colocarlo de una vez».

Para muchos, la limpieza del casco es una tarea que se pospone constantemente, y con el tiempo, se convierte en un riesgo para la salud del cuero cabelludo y el rostro. Este novedoso servicio de desinfección viene a llenar ese vacío, ofreciendo una solución rápida y eficaz para la vida diaria del larense. La iniciativa no solo promueve la higiene personal, sino que también alarga la vida útil del casco.

Rodríguez detalla que la máquina «trabaja con lo que es ozono y rayos UV, esto trabaja hasta el punto de purificar y mata todo tipo de gérmenes que se forman allí dentro del casco, ya sea por todo el sudor, el pH de cada persona». También destaca la importancia del servicio para quienes comparten su equipo: «Como sabemos, este no es una sola persona que se lo coloca, por lo menos los mototaxis que se lo coloca uno y otra persona, entonces eso es como algo de cómo es el proceso de limpieza».

Además del proceso de la máquina, el servicio incluye un paso manual: «Se limpia con una toalla que es especializada, la traemos de Alemania, y ella se encarga de lo que es de limpiar y desengrasar por dentro del casco. Lo demás lo hace la máquina que trabaja con la rayos UV y ozono».

Sobre la recepción del servicio, la emprendedora comenta: «la verdad hasta los momentos, hemos visto que las personas les gusta el trabajo, sobre todo a los mototaxis que son los que trabajan a diario con personas diferentes».

Fresco Rider está ubicado en la calle 51 entre carreras 14 y 15 de Barquisimeto. Su horario es de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., y en Instagram se pueden encontrar como @frescorider. El servicio tiene un costo promocional: «El costo es de 1.5$, pero si traes un dólar físico, te sale en 1$».

Rodríguez concluye con una visión a futuro: «Por ahora tenemos solo este punto, y queremos más adelante colocar otros puntos más y que sea más gustoso para las personas». Finalmente, envía un mensaje a otros emprendedores: «como todo emprendimiento nuevo, a veces se desanima porque estás comenzando, bueno, persistir y resistir es lo que se trata tu emprendimiento nuevo».

Este emprendimiento es un claro ejemplo de cómo la innovación puede resolver problemas cotidianos de una manera sencilla y económica, mejorando la calidad de vida de los barquisimetanos que se mueven en dos ruedas.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto