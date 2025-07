Tu casco es la clave: Protege tu vida cuando andes en dos ruedas

En nuestra querida Barquisimeto, donde la moto es una compañera inseparable de muchos, la seguridad en la vía es tema de conversación obligatoria. Como expertos en medicina vial y accidentes de tránsito, queremos que sepas que el casco no es un simple accesorio; es la diferencia entre seguir tu vida o enfrentar consecuencias irreparables. Es un escudo vital en cada uno de tus trayectos.

No podemos ignorar las cifras. Los accidentes de moto, lamentablemente, son frecuentes y a menudo terminan en lesiones graves en la cabeza. Tu cerebro, ese centro de control que lo hace todo, es increíblemente vulnerable a los golpes. Sin la protección adecuada, hasta una caída pequeña puede cambiar tu vida para siempre.

Tu casco es una pieza de ingeniería diseñada para salvarte. No es solo un adorno, está hecho de varias capas que trabajan juntas para absorber y disipar la energía de un impacto, protegiendo tu cerebro de daños severos.

La carcasa externa (Shell) es la primera línea de defensa, hecha de materiales resistentes como policarbonato o fibra de carbono, distribuye la fuerza del golpe y evita que objetos afilados te lastimen. El revestimiento absorbente (EPS Liner) es una capa crucial de poliestireno expandido que se deforma y comprime durante un impacto, absorbiendo la mayor parte de la energía. Piensa en ella como una «zona de deformación» para tu cabeza.

Por eso, si tu casco sufre un golpe fuerte, ¡debes reemplazarlo! Aunque no veas daños por fuera, la protección interna ya hizo su trabajo. El acolchado de confort además de hacer que el casco sea cómodo, asegura que se ajuste perfectamente a tu cabeza. Un casco que te queda holgado puede moverse en una colisión y no protegerte como debe. Y el sistema de retención (Correa y Hebilla), sin una buena correa, tu casco podría salir volando en el momento del impacto, pero la correa y la hebilla garantizan que el casco se quede en su sitio, permitiendo que todas las capas hagan su magia.

El uso del Sandoval aún es común

Cuando un motorizado choca, la cabeza es una de las partes más propensas a golpearse contra el asfalto, un carro o un poste. En cuestión de milisegundos, tu casco entra en acción: la carcasa externa recibe el golpe y lo distribuye; el revestimiento EPS se comprime, absorbiendo la energía y desacelerando el movimiento de tu cráneo de forma controlada, esto disminuye la probabilidad de que tu cerebro choque con el interior del cráneo; la robustez del casco evita que objetos punzantes perforen y lleguen a tu cabeza; y mantiene tu cabeza estable, minimizando movimientos bruscos que pueden dañar tu cuello y columna.

La importancia del casco no es solo una teoría, es una realidad vivida por quienes día a día transitan en moto por Barquisimeto. Douglas Pérez, quien se dedica al mototaxi, subraya la importancia de la seguridad: «Para mí esto es fundamental. Siempre procuro tener los mejores cascos, aunque en estos momentos solo tengo un casco integral para mí. Sé que darle a un pasajero un casco tipo Sandoval es un riesgo y una irresponsabilidad. Espero pronto resolver esa situación. Muchos compañeros son más arriesgados y ni siquiera le dan casco a sus pasajeros».

Adolfo Moreno, un joven delivery, comparte su experiencia: «Además de mi moto, siempre trato con cuidado mi casco, pues es la herramienta con la que protejo mi vida en caso de accidentes. Actualmente tengo un casco integral, pero no siempre fue así. Llevo desde 2023 en este oficio y apenas este año pude adquirir un casco ideal. Recomiendo que aquellos que decidan ser parte de la flota de deliveries en la ciudad, deben tener como prioridad su propia seguridad. Por eso, lo primero en que deben invertir es en un buen casco.»

Y para la señora Maritza López, quien usa la moto para ir a su trabajo, la decisión es clara: «Si no me dan un casco, no me monto en la moto. Prefiero arriesgarme a llegar tarde que sufrir un golpe duro en un accidente.»

Cascos

Usar el casco es un acto de amor y responsabilidad. No solo te cuidas a ti, sino a tu familia y a nuestra sociedad barquisimetana. Un traumatismo grave en la cabeza no solo afecta la vida del individuo; trae consigo una carga emocional, financiera y social enorme. La rehabilitación es larga y costosa, y las secuelas pueden ser permanentes, afectando la calidad de vida de por vida. Desde la medicina vial, la prevención es fundamental.

Es urgente que todos los motorizados de Barquisimeto entiendan la importancia de elegir cascos homologados, de la talla correcta, y de reemplazarlos después de cualquier golpe, por mínimo que parezca. En resumen, tu casco es tu seguro de vida sobre dos ruedas. No es un capricho; es una herramienta de seguridad avanzada diseñada para proteger lo más valioso que tienes: tu vida y tu cerebro. Cada vez que te montes en tu moto, recuerda: tu casco no es un accesorio, ¡es tu escudo vital!

Rubén Conde/Noticias Barquisimeto