Trump quiere viajar a China en sus primeros 100 días de gobierno

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado a sus asesores su intención de viajar a China tras asumir el cargo, y podría hacerlo durante los primeros 100 días de su mandato, según informó este sábado el diario The Wall Street Journal, que cita a personas cercanas a las discusiones.

Trump, quien asumirá la Presidencia el próximo lunes, visitó Pekín en 2017, casi un año después de haber iniciado su primer mandato, que se extendió de 2016 a 2021.

Según el rotativo, el propósito de este posible viaje sería estrechar las relaciones con Xi, tensas por las amenazas de Trump de imponer aranceles a las importaciones chinas.

No obstante, asesores del presidente electo advirtieron que aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre el viaje ni sobre su fecha, aunque una fuente consultada por The Wall Street Journal indicó que Trump tiene intención de que ese viaje se lleve a cabo dentro de los primeros 100 días de su mandato.

Personas cercanas a la toma de decisiones en Pekín, citadas por The Wall Street Journal, señalaron que Trump y Xi, a través de sus representantes, también han discutido la posibilidad de que el líder estadounidense invite a su homólogo chino a visitar Estados Unidos.

Ambos mandatarios hablaron por teléfono el viernes pasado, en su primera conversación desde las elecciones de noviembre, y trataron temas como el comercio, el tráfico de fentanilo y la polémica en torno a la prohibición de TikTok en Estados Unidos.

Trump había invitado a Xi a su investidura, pero el líder chino enviará en su lugar al vicepresidente, Han Zheng.

Durante su primer mandato, Trump mantuvo una relación tensa con Pekín, marcando el inicio de una guerra comercial que incluyó la imposición de aranceles que siguen vigentes. En su reciente campaña, el republicano prometió imponer gravámenes de hasta un 60 % a las importaciones provenientes de China.