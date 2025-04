Trump: No se pueden apelar todas las deportaciones, pues eso llevaría “200 años”

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado controversia al afirmar que el sistema judicial del país no tiene la capacidad para manejar las apelaciones de todos los migrantes ilegales, argumentando que el proceso podría extenderse hasta «200 años».

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump expresó su frustración con los tribunales, señalando que están obstaculizando sus esfuerzos para deportar a los migrantes considerados criminales. «Hago aquello para lo que me eligieron, expulsar a los delincuentes de nuestro país, pero parece que los tribunales no quieren que lo haga», escribió.

El exmandatario profundizó en su preocupación, explicando la magnitud del problema: «Si no sacamos a estos criminales de nuestro país, no vamos a tener país. No podemos dar a cada uno de ellos un tribunal, porque hacerlo llevaría, sin exagerar, 200 años». Trump estimó que se necesitarían «cientos de miles de juicios para los cientos de miles de ilegales».

Estas declaraciones se producen después de que Trump destacara el caso de Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño deportado erróneamente a pesar de tener protección legal contra la deportación. El incidente ha intensificado el debate sobre la eficiencia y la justicia del sistema de inmigración de Estados Unidos.

Las declaraciones de Trump han provocado reacciones encontradas. Sus partidarios argumentan que el sistema de inmigración necesita reformas urgentes para evitar abusos y garantizar la seguridad nacional. Sin embargo, críticos señalan que las afirmaciones del expresidente son exageradas y alimentan una retórica antiinmigrante.

El debate sobre la inmigración sigue siendo un tema central en la política estadounidense, y las declaraciones de Trump seguramente intensificarán las discusiones sobre cómo abordar la situación en la frontera y dentro del país.

Carla Martínez / Con información de RT