Trump evalúa nuevas sanciones contra Rusia por estancamiento en negociaciones de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría evaluando imponer nuevas sanciones a Rusia debido a su frustración por la falta de avances en las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev, según informó este lunes The Wall Street Journal, citando fuentes cercanas al mandatario, según The Wall Street Journal

Las posibles medidas no incluirían sanciones bancarias, pero se contemplan otras opciones para presionar al presidente ruso, Vladímir Putin, a hacer concesiones, como un alto el fuego de 30 días. Sin embargo, Trump también podría optar por no imponer nuevas sanciones o incluso abandonar las negociaciones si un último esfuerzo diplomático no prospera, indicaron las fuentes.

La noticia surge en un contexto de deterioro en la relación entre Trump y Putin, según el medio. El domingo, Trump criticó al líder ruso en Truth Social tras ataques aéreos rusos en Ucrania, en respuesta a ofensivas de Kiev contra civiles rusos. Trump afirmó que siempre tuvo una buena relación con Putin, pero señaló que «algo le ha pasado».

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reconoció los esfuerzos de Estados Unidos y de Trump para iniciar las negociaciones con Ucrania, calificándolos como un «logro muy importante». Sin embargo, destacó que las reacciones emocionales son comprensibles en este contexto de alta responsabilidad. Peskov defendió las acciones de Putin, afirmando que Rusia actúa para garantizar su seguridad frente a las amenazas de Ucrania, especialmente tras ataques previos a las celebraciones del Día de la Victoria el 9 de mayo.

