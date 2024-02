Trump es hallado culpable por un caso civil de fraude y deberá pagar $ 355 millones

Un juez estadounidense dictaminó que el expresidente Donald Trump es culpable del delito de fraude civil en el estado de Nueva York, según revelaron este 16 de febrero documentos judiciales.

Donald Trump

El caso de fraude civil contra el republicano fue presentado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por supuestamente haber mentido sobre el valor de las propiedades de Trump, por lo que la autoridad pidió 370 millones de dólares en multas y prohibir a Trump participar en la industria inmobiliaria del estado de Nueva York.

Al final, el juez Arthur Engoron dictaminó que el republicano y otra vez aspirante a la Casa Blanca debe pagar más de 355 millones de dólares en multas, tras haber sido declarado culpable de haber inflado ilegalmente su patrimonio y haber manipulado el valor de las propiedades de su compañía para obtener préstamos bancarios o condiciones de seguros más favorables para sus negocios.

El juez también ordenó que se prohibiera a los acusados Donald Trump, Allen Weisselberg y Jeffrey McConney ejercer como funcionarios o directores de cualquier sociedad u otra entidad jurídica de Nueva York durante tres años.

Engoron también prohibió a Trump y a la Organización Trump solicitar préstamos a cualquier institución financiera constituida en Nueva York durante tres años.

Aparte de los castigos, el juez retiró la orden de que las empresas de Trump debían ser disueltas. All tratarse de un caso civil y no penal, el político republicano no corría el riesgo de pisar la cárcel.

Trump ha dicho que los juicios en su contra son un intento de la Administración Biden de bloquear sus aspiraciones presidenciales. Actualmente, el también empresario enfrenta 91 cargos en diferentes casos judiciales a solo nueve meses de las elecciones.

con información de VF