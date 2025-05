Trump: «Elon realmente no se va. Va a estar yendo y viniendo»

El presidente de EE.UU., Donald Trump, celebró este viernes un acto para despedir al magnate tecnológico Elon Musk de su cargo gubernamental diciendo de él que «es uno de los líderes empresariales e innovadores más grandes que el mundo haya dado».

«Se ofreció a poner su gran talento al servicio de nuestra nación, y lo apreciamos. Solo quiero decir que Elon ha trabajado incansablemente, ayudando a liderar el programa de reforma gubernamental más radical y trascendental en generaciones», dijo en el Despacho Oval en compañía de Musk, que ha estado al frente del polémico Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

«Elon realmente no se va. Va a estar yendo y viniendo. Tengo la sensación de que (DOGE) es su bebé y creo que va a hacer muchas cosas (al respecto)», añadió el presidente, que quiso insistir en que «el servicio de Elon a Estados Unidos ha sido incomparable en la historia moderna».

Trump regaló a Musk una llave para agradecerle su labor e insistió en que «bajo la guía de Elon, (los representantes de DOGE) están ayudando a detectar fraudes, reducir el despilfarro y modernizar sistemas defectuosos y obsoletos».

«Hemos encontrado cosas increíblemente estúpidas e increíblemente malas con DOGE. Elon logró un cambio colosal con respecto a la forma clásica de hacer las cosas en Washington. DOGE ha instalado genios con mentalidad de ingeniero y a personas increíblemente talentosas en informática», añadió el mandatario.

Musk dice que asesorará a Trump

Musk declaró que deja su trabajo temporal en la Casa Blanca como encargado de recortar el gasto público, pero aseguró seguirá asesorando al presidente, al que describió como un amigo.

«Seguiré visitándolo y seré amigo y asesor del presidente. Espero con ansias volver a estar en esta increíble sala», declaró en una rueda de prensa en el Despacho Oval junto a Trump.

El hombre más rico del mundo explicó que deja el Gobierno porque expira su contrato temporal de 130 días, pero subrayó que «este no es el final de DOGE».

«El equipo de DOGE se fortalecerá con el tiempo. La influencia de DOGE seguirá creciendo. Es como una especie de budismo. Es como una forma de vida», declaró.

El consejero delegado de Tesla y SpaceX afirmó que el trabajo de la oficina que ha dirigido hasta ahora ha logrado un ahorro de 160.000 millones de dólares para el país y estimó que pronto se alcanzarán los 200.000 millones de dólares.

Bajo la dirección de Musk, DOGE ha planeado importantes recortes en varias carteras del Gobierno que han quedado reflejadas en los planes presupuestarios de Trump y ha implementado cierres en varias agencias y entidades, que según la web del organismo ha ahorrado 175.000 millones del presupuesto federal.

EE.UU. estaría «en peligro» sin sus aranceles

Trump, celebró que un tribunal haya permitido temporalmente mantener sus aranceles al considerar que sin esos gravámenes el país «estaría en peligro».

«Los aranceles son muy importantes y por eso nos alegramos tanto con la decisión de ayer de mantenerlos, porque sin ellos nuestra nación estaría en peligro», dijo en la Casa Blanca en el acto oficial de despedida del magnate Elon Musk de la Administración.

La Corte de Apelaciones del Circuito Federal suspendió el jueves de forma temporal la orden de otro tribunal que bloqueaba la política arancelaria de la Administración republicana, lo que supone una victoria judicial mientras sigue negociando acuerdos comerciales con otros países.

Trump se congratuló por ello de la decisión de la corte de apelación por el impacto que hubiera tenido el mantenimiento del veto. «Nuestro país perdería billones de dólares, dinero que hará que Estados Unidos vuelva a ser grande. Sería la decisión financiera más severa jamás impuesta contra nosotros como nación soberana. El presidente debe tener la capacidad de proteger a Estados Unidos de quienes le causan daño económico y financiero», concluyó en su mensaje.

Israel y Hamás «están muy cerca» de un cese el fuego

Trump dijo que Israel y Hamás «están muy cerca» de llegar a un cese el fuego temporal en Gaza siguiendo una propuesta de su Gobierno.

«(Israel y Hamás) están muy cerca de un acuerdo sobre Gaza, y les informaremos durante el día o quizás mañana. Tenemos la posibilidad de que eso suceda», adelantó el mandatario en una rueda de prensa en el Despacho Oval junto al empresario Elon Musk.

El plan, presentado a ambas partes por el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, cuenta con respaldo israelí, pero ha encontrado resistencia en el grupo insurgente, que considera que «no satisface ninguna de las demandas justas y legítimas» del pueblo palestino.

El ‘torbellino’ Elon Musk pierde fuelle tras revolucionar el Washington de Trump

Durante la conferencia de prensa, Trump también adelantó de que existe «la oportunidad de llegar a un acuerdo con Irán» sobre armamento nuclear.

«Sería algo grandioso. Si pudiéramos llegar a un acuerdo sin que se lanzaran bombas por todo Oriente Medio, sería algo muy positivo que no pueden tener. (…) Queremos que (Irán) sea una gran nación. Pero no podemos permitir eso. No pueden tener un arma nuclear. Es muy simple. Y creo que estamos bastante cerca de un acuerdo», indicó.

«Queremos a estudiantes, no a alborotadores»

Trump se pronunció sobre la decisión de vetar la matriculación de alumnos extranjeros de la Universidad de Harvard y la pausa temporal a la emisión de visados de estudiante señalando que el país quiere a «los mejores estudiantes, no a alborotadores».

«Queremos tener excelentes estudiantes aquí. Simplemente no queremos estudiantes que causen problemas», dijo en una rueda de prensa en la Casa Blanca en la despedida oficial de Elon Musk en el rol que ha desempeñado hasta ahora al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

«No creo que Harvard se haya portado muy bien», resumió Trump, cuya orden para revocar la capacidad de esa institución para matricular a estudiantes internacionales, no obstante, ha sido temporalmente bloqueada por una jueza federal.

