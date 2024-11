Trump elige a la nueva embajadora de EEUU ante Naciones Unidas

El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, ha confirmado este lunes la asignación de la republicana Elise Stefanik, miembro de la Cámara de Representantes, como embajadora del país ante Naciones Unidas.

«Elise es una luchadora del movimiento ‘America First’ EE.UU. primero increíblemente fuerte, resistente e inteligente», afirmó Trump en comunicado para anunciar la elección, citado por AP.

Stefanik confirmó al diario The New York Post haber aceptado el cargo y aseguró que es un verdadero honor, haber sido escogida para formar parte del Gabinete entrante. Durante mi conversación con el presidente Trump, le dije lo profundamente honrada que me siento por aceptar su nominación y que espero ganarme el apoyo de mis colegas en el Senado.

Firme defensora de Trump, la congresista de Nueva York, de 40 años, se desempeña como presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes desde 2021. De acuerdo con CNN, actualmente es la cuarta republicana de mayor rango en esa ala del Congreso y una importante recaudadora de fondos para el partido.

Por ultimo su elección se produce después de que, la semana pasada, Trump nombrara a Susie Wiles, su asesora más importante y directora de campaña de facto, como su jefa de Gabinete en la Casa Blanca. Más tarde, el domingo por la noche, el mandatario nombró a Thomas D. Homan, exdirector interino de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., como su «zar de la frontera» en la Administración entrante. Hasta el momento, no se ha anunciado a ningún otro miembro de su Gabinete ni quién se encargará de los otros roles importantes en la Casa Blanca.

Alfredo Tona/ Con información de El Universal