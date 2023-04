Tribunal de EEUU exoneró a Tesla por accidente en el que fue lesionada la ocupante de uno de sus vehículos 

Un tribunal del estado de California (EEUU) exoneró a la compañía de coches eléctricos Tesla por un accidente en el que fue lesionada la ocupante de uno de sus vehículos equipados con un sistema de conducción autónoma, recoge Reuters.

Se trataría del primer juicio relacionado con un siniestro vial que involucró un ‘software’ de conducción parcialmente automatizado, y el veredicto supone una victoria clave para la firma en un momento en que prepara el lanzamiento de su línea de vehículos de conducción autónoma total.

Justine Hsu, una residente de Los Ángeles, demandó a la empresa propiedad del magnate Elon Musk en 2020 luego de que su Tesla Model S con piloto automático activado se desviara al borde de la carretera, lo que provocó que la bolsa de aire del automóvil se desplegara “tan violentamente que fracturó la mandíbula de la demandante, le sacó los dientes y le causó daños en los nervios de la cara”, expone el documento judicial.

La afectada culpó a la firma por supuestos defectos en el diseño de la conducción autónoma y el ‘airbag’, por lo que exigió una indemnización de tres millones de dólares. No obstante, Tesla negó la responsabilidad y alegó que Hsu usó el piloto automático en las calles de la ciudad, a pesar de que el manual del usuario advertía que no lo hiciera.

El tribunal determinó que el ‘airbag’ no falló en su funcionamiento seguro y que el fabricante de automóviles no le ocultó intencionadamente los hechos. Asimismo, los miembros del jurado dijeron a la agencia que la firma había advertido claramente que el ‘software’ de conducción parcialmente automatizado no era un sistema autodirigido y que la culpa era de la distracción del conductor.

