Tribunal de Curazao abre acción penal contra Víctor Vargas, propietario del BOD, por supuesto fraude en el Banco del Orinoco

El apoderado del caso Michiel Gorsira señaló que en la denuncia se exige la responsabilidad de los accionista, directores y beneficiario final del Banco del Orinoco.

El pasado jueves dos de octubre se conoció que el síndico de un tribunal en Curazao, donde se lleva el caso del Banco del Orinoco N.V., presentó una denuncia penal por “quiebra fraudulenta” de la entidad offshore del venezolano Grupo Financiero BOD.

Leer También: Fiscal General anuncia orden de aprehensión contra presunto homicida de Erick Castillo

El apoderado Michiel Gorsira ofreció información complementaria de su informe 18, donde menciona el estado actual del proceso. Señaló que en la denuncia se exige la responsabilidad de los accionistas del Banco del Orinoco. Pero también de los directores y del beneficiario final.

“Nuestra denuncia se refiere a fraude concursal en el caso BdO, en el cual los sospechosos son acusados de la apropiación indebida de activos de la masa concursal por un monto aproximado de USD $1.500 millones, así como de falsificación”, indicó Gorsira.

Los abogados Carlos Calderón y Roberto Hung, quienes asisten legalmente a un grupo de clientes afectados por el cierre y posterior intervención del banco en Curazao, explicaron sobre el contenido del informe de la sindicatura. Gorsira se encarga del proceso liquidador y de las gestiones para ubicar y recuperar activos del Banco del Orinoco N.V.

“Recibimos un correo en el cual el síndico informa sobre el estatus del caso en el tribunal. Al calificarlo de una quiebra fraudulenta, la sindicatura presentó ante el Ministerio Público de Curazao una denuncia penal y otras calificaciones de envergadura penal contra el banquero Víctor Vargas Irausquin, contra Cartera de Inversiones Venezolana C.A., contra el Banco del Orinoco y contra el BOD como accionista”, dijo Calderón.

Destacó que la denuncia penal abarca a otros integrantes de la junta directiva como Joel Santos Tobio, Santos Alonso Ramos y Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú.

Por su parte, el abogado Hung recordó que el propio Banco Central de Curazao dijo que “no existe documentación legítima” en el expediente presentado por el Banco del Orinoco sobre sus activos, especialmente de una serie de bonos de deuda externa venezolana. En consecuencia, el síndico determinó «la quiebra fraudulenta» de la entidad al no poder los accionistas demostrar la existencia de los activos.

“El Banco del Orinoco no tiene dinero (para hacer frente a la deuda que tiene con sus clientes). Por eso es que la quiebra no se da para liquidar lo que corresponde”, señaló Hung.

Todos los denunciados en este caso deben presentarse ante las autoridades judiciales de Curazao, para explicar “dónde están los 854 millones de dólares, aproximadamente, que adeudan” a sus clientes, indicó Calderón.

Un caso de varios años



El caso del banco offshore del venezolano BOD en Curazao lleva varios años en tribunales. Una lista de aproximadamente 2.441 clientes naturales y jurídicos son afectados por la quiebra de la filial del Grupo Financiero BOD.

El Banco Occidental de Descuento (BOD) en Venezuela entró en octubre de 2019 en un proceso de liquidación y posterior venta al Banco Nacional de Crédito (BNC). A partir de ese entonces, se le otorgó un plazo de dos años para la liquidación de los activos y empresas relacionadas bajo la supervisión de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

Según la Sudeban, luego de un análisis financiero al BOD se evidenció que mantenía diversos asuntos pendientes de resolución que “afectaban gravemente el patrimonio de la institución bancaria, además de presentar un elevado riesgo de liquidez y solvencia”.

Seguidamente, los accionistas de la entidad venezolana cerraron sus bancos offshore como Boi Bank ubicada en Antigua y Barbuda, el All Bank Corp en Panamá, y otras empresas relacionadas del grupo.

En el tribunal de Curazao donde se lleva el caso del Banco del Orinoco N.V., se señaló que Cartera Inversiones Venezolana se creó para manejar los títulos valores del Grupo Financiero BOD y de BOI Bank, AllBank y del Banco Múltiple de las Américas ubicada en República Dominicana. Por lo que Cartera Inversiones asumió los compromisos que se generaran por la quiebra del BOD. Se comprometió, además, a no disponer de los bonos ni de sus intereses, sin previa autorización de los interventores.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión