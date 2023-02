Triángulo del Este: El mayor escándalo inmobiliario de Barquisimeto, ahora hablan sus representantes

Cientos de familias y empresarios esperan que algún día se les entreguen los inmuebles adquiridos en los edificios “Plaza Mayor”, “Centro Financiero Torre Ibérica” y “Paseo La Castellana” del Triángulo del Este, proyectos que debieron culminar antes del 2015 y a esta fecha los propietarios están en el “limbo”.

Las principales denuncias penales y civiles van contra los accionistas del “Grupo Hispania”, consorcio encargado de estas obras que en su momento presagiaban un futuro bastante moderno a nivel de infraestructuras, y que ahora muestran un “feo rostro” en esa zona de Barquisimeto.

La Gerente del Departamento de Atención al Cliente de “HG Nuevo Triángulo”, María Alejandra Velásquez, empresa administradora de Plaza Mayor y del Centro Financiero Torre Ibérica, conversó en exclusiva con Noticias Barquisimeto, aclarando que “no han entregado los inmuebles a los propietarios por un incumplimiento por parte de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) de una serie de trabajos”.

María Alejandra Velásquez es la Gerente de Atención al Cliente de HG Nuevo Triángulo

“Aquí están las comunicaciones donde ellos reconocen que el tramo del circuito está construido. Pero hay que realizar un trabajo dentro de la subestación “El Ujano que no correspondía, y que no estaba en el conocimiento de lo que se había firmado. Ellos nos ofrecieron en el 2016 un KVA para conectarnos, pero solo quedó en papel”, manifestó Velásquez.

Tienen instalados Bancos de Transformadores y Tableros

“Luego que terminamos los edificios, surge el inconveniente que no había conexión para esta área, había que hacer el trabajo en “El Ujano” que no se hizo y no nos corresponde a nosotros. En el caso del agua, nos falta también la conexión desde la calle que viene desde Macuto”, dijo Velásquez, detallando que hay otros proyectos como “San Vicente Gardens” que también son afectados.

Las Bombas de los Tanques Subterráneos y de achique están instaladas en su totalidad

Grupo Hispania desapareció en el 2018

Al ser consultada por el marco legal actual de las construcciones, Velásquez informó que el “Grupo Hispania” desapareció entre los años 2017 y 2018, dejando en la administración de las propiedades a “HG Nuevo Triángulo”, y en el caso del “Paseo La Castellana” a una empresa llamada “Trascendencia”.

“El Grupo Hispania desaparece porque ellos se fueron separando. De hecho, el Sr. Juan Carlos Furiati, quien asume ahora la Presidencia de “HG Nuevo Triángulo”, decide abrirse y separarse del grupo por todo lo que se estaba manejando”, dijo la Gerente, afirmando que Furiati preside la junta directiva y es prácticamente el único atento de la situación.

El Centro Financiero Torre Ibérica, posee los espacios de las oficinas listas

Con relación a Juan Andrés Blavia Gómez, quien era una de las figuras principales del “Grupo Hispania”, explicó que todavía están presentes en la junta directiva: “El Sr. Juan Andrés también forma parte de la junta directiva, él se encuentra fuera del país, pero mantenemos comunicación con él”, indicó la Maria Alejandra Velasquez, agregando que Blavia enfrentó a la justicia española y “la orden de captura que se había emitido en su contra había quedado sin efecto”.

Inmuebles vendidos en su totalidad

Velásquez aseguró que ya los inmuebles están vendidos al 100%: “Esto está vendido desde hace mucho tiempo. Aquí estos dos edificios se terminaron (Torre Ibérica y Plaza Mayor), la otra construcción no se terminó porque allá hay otro tema”, señaló durante la entrevista.

En la papelería de las oficinas todavía se usa la imagen del Grupo Hispania

“Cuando se hizo la negociación, quienes estaban a cargo de los terrenos era la Gobernación del estado Lara representada por Henri Falcón y la Alcaldía de Iribarren representada por Amalia Sáez. Allí se hizo una empresa llamada “Ciudad Convención”, representada por el Gobernador y la Alcaldesa”, manifestó la Gerente.

A través de “Ciudad Convención” se hizo una hipoteca de los terrenos: “Es una compañía que es la que vende los terrenos a trascendencia, es una empresa de la Alcaldía y la Gobernación. Se crea una hipoteca a favor de Ciudad Convención por 30 millones de Bolívares en ese entonces. Nosotros construimos más o menos 20 millones. Para actualizar eso nosotros pedimos a la Gobernación y a la Alcaldía que nos firmaran los documentos, Amalia Sáez siempre nos firmó, pero Henri Falcón nunca nos firmó las actas. Por eso no pudimos seguir, nosotros este tiempo hemos tenido muy poco apoyo de los Gobiernos”, aseguró.

Amalia Sáez y Henri Falcón fueron aliados por casi un año en la Alcaldía de Iribarren y la Gobernación de Lara

Luis Jonás Reyes los contactó

La gerente de “HG Nuevo Triangulo” Maria Alejandra Velásquez, informó que han sido contactados por el Alcalde de Iribarren, Luis Jonás Reyes a través del Instituto Municipal de Vivienda (IMVI): “El Alcalde ha mostrado interés en tratar de resolver el tema de aquellos edificios desde el año pasado”, dijo la representante del consorcio inmobiliario.

“Nosotros actualmente estamos atados de manos porque tenemos esa hipoteca de primer grado. No hemos podido avanzar”, dijo la Gerente, sin dejar claro si siguen necesitando la firma de Henri Falcón o si hoy en día serviría la del Gobernador Adolfo Pereira.

Luis Jonás Reyes, Alcalde de Iribarren los ha contactado desde el IMVI

Ocho familias habitan en Plaza Mayor

De forma impensada y sin los servicios básicos adecuados, actualmente ocho familias decidieron ocupar las viviendas que habían adquirido en Plaza Mayor desde hace más de 10 años: “Los inmuebles por dentro están totalmente terminados. Cuando hubo el primer intento de invasión, ellos decidieron venirse para acá. Nosotros los ayudamos con cisterna, les llevamos agua a través del bombeo y electricidad con lo poco que tenemos”, informo la abogado Velasquez.

Ocho familias habitan en los edificios de Plaza Mayor

“Si nosotros conseguimos la conexión de los servicios, yo creo que podríamos avanzar, hacer las protocolizaciones y seguiríamos caminando. Aquí están viviendo ocho familias por voluntad de ellos, cada quien conoce sus propias necesidades”, dijo Velásquez, asegurando que tampoco tienen los permisos de habitabilidad porque no cuentan con los servicios básicos.

Algunos propietarios han colocado la protección correspondiente a los apartamentos

“Hasta ahora el único que ha mostrado interés en buscar solución a este tema es el Alcalde Luis Jonás Reyes. Nosotros seguimos aquí y no hemos dejado solos a las familias que viven acá”, apuntó.

Hacen un llamado a la unión

Con el caso de la empresa MAPFRE, señaló que ellos están en las mismas condiciones que las familias que habitan allí: “La diferencia de ellos es que no tienen acceso a la parte interna de la obra. De hecho, Laboratorios Briceño tiene un depósito aquí pero no han podido terminar de instalarse porque si se deben cumplir con todos los protocolos”, resaltó.

Escaleras mecánicas fueron instaladas

Por último, Velásquez hizo el llamado a la unión de los propietarios y la empresa: “Yo creo que si nos unimos sería otro el resultado. Ya aquí nosotros no tenemos nada que vender. Pero cada quien está en su derecho porque no sabemos la realidad de las personas”, concluyó.

Los ascensores fueron instalados y no han podido ser probados para no perder la garantía

En un recorrido realizado por las instalaciones de “Torre Ibérica” y “Plaza Mayor”, el equipo de Noticias Barquisimeto constató que las edificaciones están culminadas, con los ascensores y escaleras mecánicas. Algunas áreas se han ido deteriorando con el tiempo o por efectos de las invasiones.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto