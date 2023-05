Triángulo del Este: Diputado acude con víctimas a la Fiscalía, Falcón invita a Foro e Hispania pidió oficialmente una reunión con el Gobernador

El tema del Triángulo del Este ha vuelto a ser protagonista en Barquisimeto y después de las declaraciones del Presidente del Grupo Hispania, Juan Andrés Blavia Gómez, distintos voceros de la política en Lara, incluidos los afectados, se han inmiscuido con más relevancia en esta problemática que afecta el desarrollo urbano de la capital larense.

Durante la mañana de este viernes, el Diputado Rigel Sergent de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, designado además en la Comisión Especial para investigar la presunta estafa del Triángulo del Este que involucra a los afectados por el Grupo Hispania y San Vicente Gardens, hizo presencia en Barquisimeto.

Acompañado de los representantes de la Asociación Civil “Quiero Mi Inmueble” del Abg. Luis Franco, quien representa a los afectados en San Vicente Gardens. Se dirigieron a la Fiscalía Superior del estado Lara, para ser atendidos por el Fiscal Superior Carlos Contreras.

Se esperan anuncios con respecto a dicho encuentro y también la visita oficial por parte de esta comisión especial presidida por la Diputada Carolina García, la cual debería efectuarse durante la próxima semana.

Henri Falcón anuncia foro

El ex Gobernador del estado Lara y líder del movimiento FUTURO, Henri Falcón, anunció el foro: “El este de Barquisimeto, terrenos, orígen y desarrollo prospectivo ¡Soluciones!”, a través de su cuenta en la red social Twitter.

Falcón era Alcalde de Barquisimeto en el período 2000-2008, cuando se vendieron los terrenos y anunció lo siguiente: “Barquisimeto llegó a ser la ciudad número 1 del país, bajo una administración que priorizó en la planificación, en el desarrollo y en la participación sin exclusión, de allí el antes y el después. Los terrenos del Este de la ciudad han sido tema controversial sobre lo cual en algunos casos se especula por ignorancia y en otros por maldad. Con esta presentación, seguro estoy, van a recibir información privilegiada que despejará no solamente dudas sino que los invitará a conocer nuestra visión y la verdad“, expresó Falcón.

La actividad se desarrollará el próximo jueves a las 10:30 de la mañana en las instalaciones del Colegio de Ingenieros del estado Lara, ubicado en la Carrera 15 con Calle 59.

Grupo Hispania envía comunicación al Gobierno de Lara

Durante una rueda de prensa efectuada el pasado martes en el Complejo Turístico Agropecuario Juan Canelón, el Gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, indicó que hasta ahora no ha recibido ninguna comunicación formal para sostener conversaciones con el Grupo Hispania.

“Oficialmente, el Gobernador no ha recibido ninguna comunicación. No he recibido por despacho nada. Consultoría Jurídica y la Gobernación no han recibido ninguna solicitud, de ningún Grupo“, fueron las palabras de la máxima autoridad regional al ser consultado por las declaraciones de Blavia, donde afirmó que había hecho intentos por comunicarse con el gobernante.

Este jueves, la representante del Grupo Hispania en Barquisimeto, Abg. María Alejandra Velásquez, notificó a la redacción de Noticias Barquisimeto, que llevaron la comunicación a la Gobernación: “Aprovechando esas declaraciones. Le hicimos llegar una carta al gobernador, vamos a ver qué tan dispuesto está a atendernos“, concluyó la representante.

