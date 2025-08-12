Triangular de Voleibol Máster Copa «Confraternidad»: ¡Lara, Maracaibo y San Francisco calientan motores!

El próximo sábado 23 de agosto, el Gimnasio de Sierra Maestra en el municipio San Francisco, estado Zulia, será el epicentro de un emocionante triangular de voleibol máster. Tres equipos de alta calidad se verán las caras en la Copa «Confraternidad», un evento que promete ser mucho más que un simple torneo.

Nuestros representantes larenses, Fundavol, se medirán contra los clubs Fundavozu y los anfitriones de San Francisco, competencia que servirá como un termómetro para medir el nivel de los equipos de cara a los próximos desafíos.

Este triangular no es un encuentro cualquiera. En el fondo, es una oportunidad de oro para que los clubes de voleibol máster pongan a punto a sus atletas y definan estrategias. Es la antesala perfecta para lo que se viene: la prestigiosa Copa Chinita en el mes de noviembre y la esperada Copa Divina Pastora, que se celebrará en nuestra querida Barquisimeto en enero de 2026.

Hablando con los representantes de los equipos, se nota la emoción y el compromiso. Eddin Villasmil de Fundavozu, Ricardo Silva de San Francisco y José Israel González de Fundavol, coinciden en la importancia de este evento. Más allá de la competitividad, lo ven como una forma de fortalecer los lazos de amistad entre los clubes. Como dijo uno de los directivos: «Aquí no solo se juega voleibol, aquí se construye hermandad».

Lara y Zulia: una rivalidad con sabor a amistad

No es un secreto que la rivalidad deportiva entre Zulia y Lara siempre ha existido, especialmente en disciplinas como el béisbol, pero en el voleibol máster, la historia es diferente. La camaradería y el respeto mutuo son la norma. Este triangular es un claro ejemplo de ello.

Nuestros atletas de Fundavol se están preparando a conciencia para dejar el nombre de Lara en alto. La afición estará pendiente de cada jugada, de cada bloqueo y de cada remate que se dé en el Gimnasio de Sierra Maestra. Sabemos que nuestros equipos son aguerridos y que dejarán el alma en la cancha.

Así que, si eres fan del voleibol o simplemente quieres apoyar a nuestros equipos, mantente conectado a nuestras redes para seguir los detalles de este emocionante triangular. Sin duda, será una jornada llena de adrenalina y compañerismo.