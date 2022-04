Trevor Bauer: Lanzador de Los Ángeles Dodgers es suspendido por dos temporadas en las Mayores

El lanzador de Los Ángeles Dodgers, Trevor Bauer, recibió una suspensión de dos años de parte de la MLB.

El segundo jugador mejor pagado anualmente en la historia de la MLB, Trevor Bauer, ya no lo será, debido a que ha recibido una suspensión de dos años (324 juegos) sin goce de sueldo por violar las Políticas de la Major League Baseball (MLB).

¿Cuándo comienza a contar? ¿Cobrará dinero?

No, no tiene derecho a sueldo. Su suspensión de dos años y 324 juegos, comienza hoy viernes 29 de abril del 2022 y duraría todo 2022, 2023 y parte del 2024. Trevor Bauer es agente libre al final de la temporada 2023, es un hecho que no va a cobrar un sueldo mas de parte de Los Ángeles Dodgers y que su carrera va en bajada.

Bauer envía apelación..

“En los términos más enérgicos posibles, niego haber cometido ninguna violación de la política de violencia doméstica y agresión sexual de la liga. Estoy apelando esta acción y espero prevalecer. Como lo hemos hecho a lo largo de este proceso, mis representantes y yo respetamos la confidencialidad de los procedimientos.” dice Bauer via Twitter.

Bauer toma represalias ante mujer que lo demandó.

Cabe destacar que hace días, Bauer y sus abogados presentaron una demanda formal ante la mujer que lo acusó de agresión sexual, lo cual lo llevó a perderse gran parte de la temporada 2021, y ahora corre peligro de suspensión por todo el 2022, 2023 y parte del 2024. Al final no lo culparon de nada. Sin embargo, la MLB ha tomado cartas en el asunto y lo está haciendo pagar de una mala manera, siendo la suspensión mas grande en la historia para un jugador por violar dicha política.

Dodgers envían su status ante situación de Trevor Bauer.

» Hoy se nos informó que MLB ha concluido su investigación sobre las denuncias que se han hecho contra Trevor Bauer, y el Comisionado ha emitido su decisión con respecto a la disciplina. La organización de los Dodgers toma muy en serio todas las acusaciones de esta naturaleza y no aprueba ni excusa ningún acto de violencia doméstica o agresión sexual. Hemos cooperado completamente con la investigación de MLB desde que comenzó, y apoyamos completamente la Política Conjunta de Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Abuso Infantil de MLB, y la aplicación de la Política por parte del Comisionado. Entendemos que Trevor tiene derecho a apelar la decisión del Comisionado. Por lo tanto, no haremos más comentarios hasta que se complete el proceso.”

Desde Mayo del 2021, Bauer y la MLB han estado en medio de licencias administrativas, hasta que por fin se tomó una decisión concreta al respeto.

