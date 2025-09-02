Tres vehículos se vieron involucrados en un accidente de tránsito ocurrido este martes 2 de septiembre, alrededor de las 11:30 a.m., en la avenida Los Leones de Barquisimeto, frente al Centro Empresarial Barquisimeto. Afortunadamente, no se reportaron heridos ni víctimas fatales.

Tres carros colisionan en la Av. Los Leones y el responsable se da a la fuga

El suceso se desencadenó cuando un auto, cuya marca y placa se desconocen, provocó el choque y se dio a la fuga. Según testigos, el impacto no fue de gravedad porque los vehículos no iban a exceso de velocidad. Los dos carros afectados fueron un kia Picanto de color naranja y un Mitsubishi de color verde.

Luisana, una de las testigos presenciales que se encontraba en una parada de autobuses, relató lo sucedido: «Un carro que iba pasando quiso frenar, pero el segundo frenó menos, y el tercero, que es el carro anaranjado, le dio al carro de color verde».

La Policía estadal acudió al lugar del hecho, donde contaron con la asistencia de varios transeúntes y motorizados que colaboraron para evitar un incidente mayor.

Por: Edwin «Sports» Hevia