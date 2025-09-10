En la tarde del miércoles 10 de septiembre, la zona este de Barquisimeto, ha experimentado una serie de interrupciones en el servicio eléctrico. Residentes y trabajadores de esta área han reportado tres apagones simultáneos, lo que ha generado preocupación y afectaciones en las actividades cotidianas.

Leer también: ¿Cansado de escuchar audios largos? TurboScribe convierte tus notas de voz a texto



Tres apagones simultáneos afectan el este de Barquisimeto

Estos cortes han impactado significativamente a sectores que dependen de la conectividad y el uso de dispositivos electrónicos. Específicamente, el sector tecnológico y de comunicaciones se ha visto gravemente afectado, al igual que los comercios dedicados a la venta de alimentos.

Esta situación ha interrumpido las operaciones de profesionales y empresas que realizan sus labores a través de computadoras, tabletas y teléfonos.

Hasta el momento, la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) no ha emitido un comunicado oficial para explicar la causa de estos eventos.

El equipo periodístico de Noticias Barquisimeto se encuentra monitoreando los canales de información de la institución y mantendrá a la población del este de la ciudad al tanto de cualquier actualización sobre la situación descrita.

Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla / Noticias Barquisimeto