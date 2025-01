Traumatólogo Oscar Ocanto relata cómo afecta la «artrosis» a los pacientes

A medida que pasan los años, las personas de edades avanzadas comienzan a padecer una serie de enfermedades, algunas de estas, relacionadas a los músculos y huesos, siendo de las más populares, la conocida como «artrosis», llamada en el mundo de la salud como osteoartrosis.

Para ahondar dicho topico, el traumatólogo Oscar Ocanto, concedió una entrevista para el programa Actualizando, dirigido por Zuleydy Marquez, que transmite en simultáneo SomosTV y Somos 93.5 FM, en donde explicó que, esto «es una enfermedad degenerativa que va generando en el paciente limitación,

rigidez y sobre todo dolor».

Además, señala que, esta se suele presentar en las denominadas «articulaciones mayores», las cuales son la rodilla y cadera, y que, por lo general estas se manifiestan con pequeños dolores que sienten los paciente, «las personas comienzan a decirme, me duele, no puedo doblar los deditos, no puedo doblar un dedo o un dedo del pie, empieza así», resaltó el doctor.

«Los síntomas iniciales son dolor, se va volviendo más agresivo a medida que pasa el día, limitación funcional, que es decir, te va a limitar el movimiento en este caso de la articulación en específico y lo característico es un crepitooseo, el crepitooseo es un tronar que hay en articulación, todo esto condiciona que el paciente limite su actividad diaria y esto causa mucha preocupación», comentó acerca de dichos dolores.

Señala tambien, que los dolores específicos que genera esta enfermedad, son aquellos relacionados al movimiento, y por lo tanto, se vuelve más agresivo con el pasar del día y de la actividad física que realiza cada paciente.

En este sentido, y a fin de evitar padecer a temprana edad de estas patologías, el Dr. Oscar, recomienda a las personas un consumo constante de calcio, de forma que, se fortalecen los huesos y las articulaciones, señalando también, que la leche es la fuente más grande y fácil para obtener el calcio.

Rubén Conde/Noticias Barquisimeto