Trasladan a la cárcel de Uribana a los médicos implicados en la «mafia de la salud» en Lara

Un fuerte despliegue policial y de seguridad sacudió el mediodía de este sábado en nuestra ciudad. El motivo: el traslado de once médicos al tristemente célebre penal de Uribana, una medida que causó sorpresa y revuelo en la opinión pública. Estos profesionales de la salud, ahora detenidos, están acusados de ser parte de una red de corrupción que se dedicaba a la venta y comercialización ilícita de medicinas e insumos médicos en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (HCUAMP).

​El caso, que ha sido un bombazo en las últimas semanas, puso en evidencia un esquema de negocio ilícito que operaba a espaldas de la grave escasez que sufren nuestros centros hospitalarios. La Fiscalía Cuarta Nacional, después de un arduo proceso de audiencias, había solicitado inicialmente el traslado de los imputados a la comisaría de La Paz. Sin embargo, a último momento hubo un «cambio de señas» y la decisión del Tribunal Primero de Control en materia Penal fue enviarlos directamente a Uribana.

​¿Quiénes son los otros implicados?

El escándalo de la «mafia de la salud» no termina con estos once médicos. Otros tres nombres de peso en el sector también están involucrados: Javier Cabrera, ex Director Regional de Salud; Germán Graterón, ex director del HCUAMP; y la ex directora del Hospital Rotario. Se conoció de manera extraoficial que estos tres, también imputados en la causa, no corrieron la misma suerte que sus colegas y fueron trasladados a la comisaría de Pata e’ Palo.

​Este traslado a diferentes centros de detención podría sugerir un trato diferenciado o una estrategia de las autoridades para evitar que los implicados se comuniquen entre sí, dificultando así el avance de las investigaciones.

Hender «Vivo» González