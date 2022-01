Tras superar el covid19 Messi se sumó con sus compañeros del PSG a las prácticas

El jugador no pudo vestir la camiseta de la oncena francesa en lo que va de año debido a su positivo; por lo que se perdió los enfrentamientos ante el Vannes, Lyon y Brest. Sin embargo, las sensaciones tras las imágenes de Messi entrenando son positivas y se espera que pueda estar disponible el domingo.

Leer También: Estos son los prospectos venezolanos que firmaron contrato en MLB

Quien no tendrá una noticia positiva será la prensa argentina, según trascendió es factible que el PSG no le otorgue permiso a Messi para unirse a la convocatoria de su país en la venidera fecha de Eliminatoria para el Mundial Qatar 2022, debido a que no quiere tomar ningún riesgo con su estrella, pues solo restan cuatro partidos antes de la eliminatoria de octavos de final de la Champions League contra el Real Madrid.