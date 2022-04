Tras los pasos de su padre: Locura total en el MIC con el hijo de Cristiano Ronaldo y… ‘siuuuu’ como su padre

El hijo del astro portugués debutó y marcó con el Manchester United ante el Gironés Sabat, que recordará este día para siempre.

Más de mil personas estuvieron expectantes y animando a Cristiano Ronaldo JR, que tras marcar celebró como su padre.

Nunca un partido de fase de grupos del MIC había tenido tanta expectación. El campo municipal de Torroella de Montgrí se llenó hasta la bandera para ver en directo jugar al hijo de Cristiano Ronaldo con la camiseta del Manchester United U12 y no decepcionó.

Todo empezó ya por todo lo alto. La expectación generada por ver al hijo de CR7 fue tal que durante el calentamiento del equipo inglés la organización del MIC tuvo que sacar a gente de campo que quería ver de lo que era capaz esta joven promesa de tan solo 11 años.

Partido de fútbol del torneo MIC Girona Sabat Manchester United El hijo de Cristiano Ronaldo celebrando su gol

Pues tuvieron que esperar. Al saltar al campo, entre gritos de ‘siuuuu’ que hacían referencia a la forma de celebrar del padre, Cristiano Ronaldo Jr lo hizo como suplente y portando el dorsal 24, por lo que el morbo de verlo con el 7 se iba a quedar en eso, pura ilusión. No saltó hasta el descanso, aunque poco antes ya fue protagonista indirecto cuando uno de sus compañeros celebró el tanto a lo Cristiano Ronaldo.

Así marcó el gol el hijo de Cristiano Ronaldo

El joven CR24 (en esta ocasión) entró al descanso vitoreado por todos los niños allí presentes, que tenían ganas de ver si el talento que corre por sus venas era tal como el de su progenitor. Aunque con nervios, Cristiano Ronaldo Jr dejó varios regates de calidad jugando en la delantera hasta que, con buen olfato, persiguió una falta colgada y la remató de primeras para dentro. No podía ser de otra forma la celebración. Carrera a la banda y… ‘Siuuuuuuu’. Calcado al padre, que esta vez no pudo ver a su hijo en directo.

El hijo de Cristiano Ronaldo, estrella en el MIC

Al final, Manchester United y Gironés Sabat quedaron 5-0, pero eso fue lo de menos para los catalanes, que rápidamente pidieron tener una foto con el cuadro inglés para tener un recuerdo eterno de que, una vez, jugaron contra el hijo de una leyenda del fútbol mundial.

El hijo de Cristiano Ronaldo celebrando su gol

