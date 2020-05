Tras la pista del joven que se escapó del CDI en en el estado Lara con riesgo de contagio de Covid-19

La gobernadora del estado Lara, Carmen Meléndez, informó que una persona que tuvo contacto directo con un ciudadano infectado por COVID-19 se escapó de un Centro Diagnóstico Integral (CDI), por lo que solicitó que se entregue para que sea atendido y evite propagar el virus en la entidad.

“Por ahí hay un joven que se escapó de un CDI y lo estamos buscando porque no puede estar en la calle, tuvo contacto directo con una de las personas confirmadas» expresó la mandataria

«Si me está escuchando es mejor que se entregue, le hacemos el tratamiento como es y no esté por la calle. Él no puede estar en la calle si está contaminado propagando el virus. Él sabe quién es y la familia sabe quién es, mejor que venga por propia convicción. Que se presente que nosotros lo vamos a atender» prosiguió

La información circula en las redes sociales desde el pasado miércoles, donde indican que se escapó del CDI Andrés Eloy Blanco y llegó proveniente de Colombia.