Tras 13 años representando a Venezuela en la modalidad de Kata Andrea Armada deja la selección de Karate

Tras 13 años representando a Venezuela, Andrea decide continuar su carrera deportiva en España.

Andrea Armada anunció este martes a través de su cuenta de Instagram (@andrearmada) su salida de la selección venezolana de Karate Do, eso, tras 13 representando al país en la modalidad de Kata.

«No ha sido una decisión fácil. Ha estado motivada por mis ganas de seguir disfrutando lo que amo sin limitaciones», escribió la criolla a través de la citada red social, donde también alegó las dificultades de competir recibiendo nulo apoyo de los mandamases del deporte.

«Agradezco a mi Venezuela y su gente por todo el cariño que siempre me ha dado y a España por abrirme los brazos y darme un lugar para seguir creciendo», agregó.

Ahora bien, en un Live de la misma red social con el periodista Wilder Delgado, habló más distendidamente sobre los motivos de esta decisión.

Fue una decisión difícil

«Ha sido una decisión que ha llevado mucho tiempo y trabajo mental», dijo Armada en el Live. «Más allá de lo que es pragmático y estratégico, es una decisión que empezó costándome desde el corazón… Recordé mi infancia, cuando en el colegio me mandaron a crear un plan de vida: me imaginaba cómo (ganadora de la medalla de) oro olímpico llevando mi bandera de Venezuela».

Entre su palmarés se resumen podios en competencias nacionales e internacionales e incluso medallas en eventos del Ciclo Olímpico. Sin embargo, Andrea Armada se dio cuenta de lo muy cuesta arriba que estaba siendo avanzar en su carrera compitiendo con la selección venezolana.

«Llega un punto en el que hay que tomar decisiones objetivas, pragmáticas, teniendo en cuenta todo el entorno que estamos viviendo… Me puedo replantear como alcanzar el objetivo».

«Mi vida como deportista de karate no ha sido fácil… La situación deportiva de Venezuela no es un secreto para nadie y siempre ha requerido una inversión individual bastante importante que uno asumía porque el objetivo estaba claro, haciendo el sacrificio… Pero hubo un punto en el que sentía; a nivel del karate, que se estaba complicando», sentenció, agregando incluso que no llegaba a recibir los recursos necesarios para sustentarse.

No obstante, Andrea Armada resaltó que seguirá compitiendo en España, así como en torneos de la Liga Mundial. «Mi calendario se mantiene de manera parecida… El objetivo se mantiene, ir labrando mi carrera aquí y seguir ascendiendo».

Hender «Vivo» González

Con información de Líder