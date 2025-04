Transportistas de Lara rechazan aumento de pasaje a 25 Bolívares y exigen ajuste en Dólares

El Sindicato de Transporte del estado Lara ha expresado su fuerte rechazo al reciente ajuste del pasaje urbano a 25 bolívares, calificándolo de insuficiente y perjudicial para la operatividad del sector.

Carlos Méndez, representante del sindicato automotor, manifestó su descontento con la medida, afirmando: «Ese aumento que nos están dando no llega a ninguna parte. 25 Bolívares es como si no nos hubiesen aumentado nada«.

La principal demanda del sindicato es que el pasaje sea anclado a 0,50 centavos de dólar, argumentando que el ajuste en bolívares no cubre los costos operativos y el mantenimiento de las unidades. Méndez criticó la imposición del costo del servicio únicamente al pasaje urbano, señalando la falta de consideración hacia las necesidades del sector.

«No pensaron en nada, eso es una locura. Con ese ajuste no llegamos a ninguna parte, la movilidad está por el suelo, no hay movilidad en el país. Tenemos que ponernos de acuerdo, sino entonces vamos a volver a caminar o a montarnos en los rutas chivos«, advirtió Méndez. El representante del sindicato sugirió que, de no alcanzarse un acuerdo satisfactorio, podría producirse un nuevo paro técnico en el servicio de transporte público de la región.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto